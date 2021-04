En cas de pic de pollution, les Bordelais devront laisser leur voiture considérée polluante au garage. En effet, la préfète de la Gironde a signé un arrêté visant à mettre en place la vignette Crit'Air. Cette vignette permet de classer les voitures selon leur niveau de pollution. Ce certificat de qualité de l'air peut être demandé sur internet sur le site officiel, il vous coûtera 3,67 €.

En cas de forte pollution, la ville de Bordeaux diminue d'abord la vitesse maximale autorisée de 20 km/h. Sur une route limitée à 110 km/h par exemple, la limitation passe à 90 km/h. Si cette mesure ne suffit pas à améliorer la qualité de l'air, la circulation différenciée entre en vigueur à partir du quatrième jour.

Les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler. Il s'agit des voitures portant une vignette Crit'Air 4 et plus, soit toutes les voitures diesels immatriculées avant le 31 décembre 2005. L'interdiction de circuler est mise en œuvre entre 6 heures et 22 heures sur "l’ensemble du réseau routier situé à l’intérieur de la rocade de Bordeaux (A630 et RN 230) en excluant la rocade elle-même et certains axes (accès aux parkings relais)" affirme le journal Sud Ouest.

Des dérogations sont prévues pour les véhicules d'intérêt général, d'urgence, les transports en commun, les véhicules d'approvisionnant des marchés et des commerces d'alimentation, etc. Vous retrouverez la liste complète des dérogations dans l'arrêté du 24 mars 2021.

Contrairement à Paris, Lyon ou Grenoble, la ville de Bordeaux n'a pas encore sa ZFE. Cette zone à faibles émissions limite l'accès à certaines catégories de voitures. À Lyon par exemple, les véhicules ayant une vignette Crit'Air 3 ou plus ne peuvent pas rouler à l'intérieur de cette zone. L'interdiction de circuler dans la ZFE de Lyon sera étendue au cours des prochaines années jusqu'à exclure tous les véhicules diesels.