Le 1er avril serait un jour ordinaire s'il n'y avait pas le fameux "poisson d'avril". Ce jour-là, disons que "tout est permis". Les constructeurs automobiles profitent de cette journée - et très souvent des précédentes aussi - pour faire de fausses annonces. Ce sont en réalité des blagues. Souvent, le canular est évident, mais il est parfois plus difficile à repérer. Voici donc une liste des poissons d'avril des constructeurs automobiles.

Caterham Seven Lube

Des difficultés à monter dans votre Caterham Seven ? Ne vous inquiétez pas, le fabricant britannique y a pensé et, pour le premier avril, a créé le Seven Lube. Son slogan est "Glissez dans votre Seven".

Le Seven Lube serait vendu au prix de 7,77 £ (environ 9,12 € au taux de change d'aujourd'hui) et, selon la société, vous permettrait de "vous glisser facilement dans votre Seven, même avec le toit fermé, avec juste une petite dose de cire Seven Lube sur vos vêtements".

Dacia DuSTAR

Pour le 1er avril, Dacia a envoyé un Duster dans l'espace avec une vidéo typique d'une mission spatiale de la NASA, appelé pour l'occasion "DUSTAR".

Il est clair qu'il n'y a pas grand-chose de vrai dans tout cela : la voiture est un modèle réduit et l'écran vert a probablement été bien utilisé. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de voir que les fabricants n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Avec les différences qui s'imposent, cela ne vous rappelle-t-il pas le lancement de la Tesla Roadster dans l'espace ?

Une Porsche rouillée de série

Vous aimez les voitures de collection rouillées ? Voilà que Porsche a décidé d'aider les amoureux de la 911 avec une peinture très spéciale. En effet, le constructeur a déclaré que ses clients pouvaient dorénavant commander une peinture spéciale avec "effet rouillé".

Skoda et l'autotune

Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'autotune. Pour ceux qui chantent faux en voiture, Skoda proposerait le système In Tune, qui - s'il était réel - permettrait d'enregistrer la voix des passagers en la corrigeant en temps réel. "Un excellent moyen d'épater vos (futurs anciens) amis avec vos talents de chanteur", peut-on lire sur le communiqué de presse. Quelle belle idée !

Volkswagen ou Voltswagen?

La nouvelle a fait le tour du monde et elle semblait vraie (un communiqué de presse très sérieux a même été publié par le constructeur) : Volkswagen changerait son nom aux USA pour devenir Voltswagen.

Nous avions un sérieux doute, mais nous avons fini par y croire. Puis, le démenti est tombé : c'était un poisson d'avril. Le fabricant allemand a déclaré :

"Volkswagen of America ne changera pas son nom en Voltswagen. La communication sur le nouveau nom a été faite dans l'esprit d'un poisson d'avril. Mais il y aura bientôt des mises à jour."

Des mises à jour sur quoi, ce n'est pas clair. Nous savons cependant que la marque souhaitait attirer l'attention générale sur son engagement en faveur de la mobilité électrique. Et selon un porte-parole allemand de la société basée à Wolfsburg, il s'agissait d'une "idée marketing intéressante".