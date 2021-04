Depuis ce lundi 5 avril à 19h, et la fin du week-end de Pâques, la tolérance évoquée par Emmanuel Macron lors de son discours annonçant le confinement le 31 mars dernier, a pris fin. Ce qui veut dire que l'on est entré de plein pieds dans cette nouvelle période de restrictions visant à ralentir l'épidémie de Coronavirus.

Pendant 4 semaines, soit jusqu'au lundi 3 mai 2021, les nouvelles restrictions mises en place imposent sur l'ensemble du territoire français, des déplacements en journée n'excédant pas 10 km depuis le domicile. D'ailleurs il n'y a pas besoin d'attestation obligatoire en journée (entre -h et 19h), juste un justificatif de domicile pour se déplacer dans ce rayon de 10 km.

Pour en savoir plus : Confinement - Quels sont les déplacements autorisés en voiture ?

Mais alors, comment savoir jusqu'où on peut aller ? Comment être sûr que l'on ne dépasse pas les 10 km autorisés ? Comme lors de la seconde phase du tout premier confinement en mai 2020, où les déplacements à 100 km sous certaines conditions avaient été rendus possibles, il existe un certain nombre d'outils permettant de justement calculer le périmètre de 10 km autour de chez soi. Et on vous en présente quelques-uns :

L'officiel : 10 km avec GeoPortail

Sur le site officiel Service-public.fr, c'est vers le site Géoportail que vous serez redirigé, s'agissant effectivement de l'outil dédié développé par l'IGN (Institut Géographique National). Il est accessible via ce lien.

Il vous suffit d'entrer votre ville ou votre adresse précise pour voir se dessiner sur la carte le rayon de 10 km à ne pas dépasser (sauf exceptions). Il est également possible de grossir la carte, de zoomer, pour voir de manière plus précise la limite.

Le plus connu : 10 km avec Google Maps

Avec Google Maps, vous pourrez facilement voir si l'endroit où vous comptiez vous rendre est à plus ou moins de 10 km de chez vous. Et donc si vous êtes autorisés ou non à vous y rendre.

Sur ordinateur :

Sur le site maps.google.com, cherchez l'adresse de votre domicile. Puis une fois le point rouge matérialisé sur votre lieu de résidence, faites un clic droit et choisissez "Mesurer une distance" dans le menu déroulant. Cherchez alors l'endroit où vous désirez vous rendre sur la carte (ou la destination directement dans la barre de recherche) : vous visualiserez alors la distance en ligne droite, ou à vol d'oiseau, entre vos deux lieux, de départ et d'arrivée.

Sur smartphone :

Si vous utilisez Google Maps sur smartphone, ouvrez votre application. Rentrez l'adresse de votre domicile puis appuyez sur le point rouge qui la matérialise : le menu du bas se déroule. Choisissez "Mesurer une distance". Puis faites glisser votre point jusqu'à votre destination, en dézoomant puis en rezoomant c'est plus facile. La distance s'affiche en temps réel en bas de votre écran.

Le plus facile : 10 km sur Bilancoronavirus.fr

Dans la même veine que l'outil de GeoPortail, il est possible de voir très facilement son rayon de 10 km autour de son domicile en se rendant sur le site bilancoronavirus.fr sur ce lien.

D'autres applications disponibles

Voici quelques liens vers d'autres applications qui permettent également de calculer rapidement le rayon de 10 km autour de chez soi, au sein duquel vous pouvez vous déplacer sans attestation (mais avec justificatif de domicile) en journée. Les liens ci-dessous vous emmènent directement sur le calcul du rayon de 10 km !