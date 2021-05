Vous pouvez facilement dire qu'il s'agit de l'Autobahn lorsque le propriétaire de ce SUV prend la route détendu pour rentrer chez lui, tout en roulant sans effort à 203 km/h... Mais l'homme conduisant ce BMW X5 M50d de génération actuelle a changé d'humeur après avoir remarqué une Audi A7 Sportback de première génération qui roulait à plein régime. Et il a décidé de pimenter son trajet en écrasant lui aussi la pédale de droite.

Le moteur 6 cylindres en ligne diesel de 3,0 litres à six cylindres du SUV BMW met immédiatement en branle ses quatre turbocompresseurs pour tenter de rattraper l'élégante Sportback sur une section évidemment sans restriction de la fameuse autoroute allemande. Le X5 M50d atteint rapidement les 260 km/h, mais le limiteur électronique de vitesse maximale intervient et empêche le "Bimmer" d'aller plus vite. En réalité, le SUV diesel hautes performances roulait probablement à 250 km/h, car c'est à ce moment-là que le limiteur est programmé pour faire son travail.

Le conducteur de l'Audi A7 a eu la gentillesse de changer de voie pour laisser la place au X5, mais le mastodonte diesel n'a tout simplement pas pu dépasser le Sportback. Les deux véhicules haut de gamme roulent donc à la même vitesse pendant un certain temps jusqu'à ce que l'Audi ralentisse pour se préparer à quitter l'Autobahn, mais pas avant d'avoir levé le pouce au conducteur de la BMW pour cette poursuite à grande vitesse.

Cette version du X5, même s'il est de génération actuelle, ne figure plus au catalogue, car BMW élimine progressivement le moteur complexe portant le nom de code "B57" avec sa paire de turbos basse pression et une autre paire de turbos haute pression. Le moteur de 400 chevaux produit un couple impressionnant de 760 Newton-mètres permettant à la luxueuse voiture de franchir la barre des 100 km/h en seulement 5,2 secondes.

Un accélération impressionnante si l'on considère que le SUV de luxe est loin d'être un poids plume, avec un poids de 2275 kilogrammes. BMW a utilisé ce moteur dans les versions "M50d" des X5, X6 et X7 ainsi que dans la 750d - toutes équipées de xDrive et d'une transmission automatique.