La Porsche 911 Turbo S est déjà une sportive dont la réputation n'est plus à faire. Mais chez Techart on aime aller un peu plus loin que ce que la Turbo S offre. En 2016, le préparateur a présenté la GTstreet R, un modèle de 720 ch doté de nombreuses améliorations visuelles mais aussi des performances. Et elle aura un successeur, comme le montrent ces clichés espion capturant un véhicule d'essai légèrement camouflé dans les rues de Stuttgart.

La voiture porte un camouflage sur le bouclier arrière et le capot avant, là où se cache l'essentiel des modifications. Le coupé arbore un nouveau pare-chocs avant dont l'aérodynamisme est amélioré grâce à un nouveau design et de nouveaux volets en fibre de carbone. Le capot est également différent, avec de grandes entrées d'air semblables à celles de la GT3. Cela permettra de réduire la portance du train avant à haute vitesse. Ces modifications sont encadrées par des ailes avant plus larges, qui portent également leurs propres évents agressifs, façon GT2.

Galerie: Techart GTstreet R photos espion

7 Photos

L'arrière intègre un pare-chocs plus agressif qui se trouve au-dessus d'un nouveau diffuseur, lequel abrite une paire de sorties d'échappement massifs centraux. Le plus grand changement à l'arrière, cependant, est l'aileron actif en fibre de carbone. Un aileron au look dramatique mais qui contribuera aussi à améliorer encore davantage la force d'appui.

La 911 modifiée porte également de nouvelles roues - des roues Formula VI Race équipées de disques aérodynamiques en fibre de carbone (probablement). L'intérieur de ce véhicule d'essai n'a pas été modifié, mais le produit final aura probablement des touches de Techart un peu partout. La GTstreet R précédente disposait de sièges sport, de raffinements artisanaux et d'autres modifications.

Ce nouveau look s'accompagne d'une nouvelle puissance. La Techart GTstreet R devrait délivrer 720 chevaux (529 kilowatts) et 900 Newton-mètres de couple. Une deuxième configuration de puissance devrait produire environ 810 chevaux. On ne sait pas quand Techart présentera officiellement ce monstre, mais sans doute dans les semaines à venir.