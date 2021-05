La Porsche 718 Cayman GT4 RS est de retour sur la Nordschleife. Elle tente de se camoufler comme elle peut, mais il est tout à fait possible d'imaginer ce à quoi ressemblera le modèle de série.

Vous remarquerez que ces photos montrent non pas un, mais deux prototypes de la Porsche Cayman GT4 RS. Ces deux voitures étant légèrement différentes. Celle portant la plaque d'immatriculation commençant par "LB" porte des jantes noires avec un écrou central et une lame avant plutôt généreuse.

La seconde voiture, celle portant la plaque d'immatriculation commençant par "BB" semble moins sauvage avec des jantes différentes et un splitter moins épais. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez les comparer ci-dessous grâce à notre outil.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve des freins sans doute plus mordants et plus endurants ainsi que des suspensions taillées pour la piste. On ne pouvait pas ne pas citer l'immense aileron à l'arrière qui améliore la force d'appui lorsque la Porsche est lancée à grande vitesse.

Selon les dernières informations, la Cayman GT4 RS sera motorisée par le 6 cylindres à plat atmosphérique développant la bagatelle de 450-500 ch. Ce bloc de 4,0 litres pourrait être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à la transmission PDK à sept vitesses. Selon nos informations, seule la boîte robotisée sera proposée aux clients.

Cela fait très longtemps que la Porsche 718 Cayman GT4 RS est en développement. En effet, les premiers mulets ont été vus dès 2019, deux ans plus tard, nous pouvons au moins espérer que la présentation de cette version délurée soit toute proche.

Ces deux prototypes nous laissent à penser que deux versions seront proposées, ou du moins, un pack optionnel (Weissach ?) sera disponible pour améliorer encore plus la sportive de Stuttgart en échange de quelques milliers d'euros.