Des photos espions continuent de nous laisser croire qu'une nouvelle Porsche 911 Sport Classic est sur le point de voir le jour. Ces nouveaux clichés montrent un exemplaire de cette prétendue version sur la Nordschleife, en Allemagne.

La "Sport Classic" présente un style rétro avec une queue de canard qui évoque l'arrière de la 911 2.7 RS. Les hanches sont plus larges, comme celles de la 911 Turbo S, mais elles ne disposent pas de prises d'air. Le bouclier avant provient également du modèle le plus puissant.

À en juger par la carrosserie, on peut s'attendre à ce que la nouvelle Sport Classic utilise le groupe motopropulseur de la 911 Carrera S. Il s'agirait donc d'un flat-six biturbo de 3,0 litres développant 450 chevaux et un couple de 530 Nm de couple. Ces données sont à prendre avec des pincettes car il n'y a pour le moment aucune annonce officielle.

La précédente Porsche 911 Sport Classic a fait ses débuts en 2009. Elle arborait une couleur unique, le gris clair pour la carrosserie, avec une bande de couleur subtile légèrement plus foncée que le reste. À l'intérieur, on retrouvait du cuir brun Espresso Nature et un ciel de toit en Alcantara.

Porsche n'a produit que 250 unités de la précédente Sport Classic. Cependant, l'entreprise teste intensivement la nouvelle version. Cela laisse entendre que la société produira beaucoup plus d'unités pour les acheteurs qui préfèrent avoir un look rétro. La nouvelle Porsche 911 Sport Classic devrait être lancée plus tard cette année ou au début de l'année 2022. Il est probable que son prix soit supérieur à celui de la Carrera S.

Pour votre information, une autre nouvelle variante de la 911 est en préparation. Il s'agit d'une version surélevée qui, selon nous, porte le nom Safari. Ce modèle inspiré des rallyes a une carrosserie plus robuste et se veut passe-partout. La transmission intégrale sera probablement de série pour répondre à ses aspirations tout-terrain.