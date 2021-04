Depuis plus d'un demi-siècle, les passionnés du monde entier apprécient la marque Porsche. En d'autres termes, de nombreux passionnés se sont amusés au volant de l'éternelle 911, mais pas tous. Porsche n'a pénétré le marché chinois qu'en 2001, ce qui fait que cette année 2021 marque le 20e anniversaire du constructeur en Chine.

Il va de soi que Porsche va célébrer cette étape importante, et le salon de Shanghai 2021 est l'endroit idéal pour commencer les festivités. Et quelle fête ce sera ! Porsche aurait pu apposer quelques badges 20e anniversaire sur un Cayenne et s'arrêter là, mais ce traitement spécial s'applique à la 911 la plus puissante actuellement proposée par Stuttgart, la 911 Turbo S.

Officiellement, cette machine spéciale s'appelle la 911 Turbo S Porsche China 20th Anniversary Edition, et c'est certainement un nom qui en dit long. Cependant, dans le temps qu'il vous faut pour prononcer ce nom (si vous y arrivez), la voiture elle-même peut passer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes ou moins. Allez-y, essayez. Ce n'est pas aussi facile que vous le pensez.

Cette Turbo S a été modifiée par Porsche Exclusive Manufaktur. Les badges d'anniversaire sont nombreux à l'intérieur et à l'extérieur, et la voiture reçoit une livrée personnalisée avec des bandes et un numéro 20 bien visible sur la portière, pour des raisons évidentes. Elle est disponible en cinq couleurs : orange Gulf, rouge rubis étoilé, vert menthe, violet Viola et la teinte présentée ici, le bleu Oslo.

L'équipement anniversaire n'est proposé que sur les 911 Turbo S chinoises, et il s'agit strictement d'un pack esthétique. Si l'on considère que la Turbo S développe déjà 650 chevaux et atteint une vitesse de pointe de 330 km/h, nous ne pensons pas que les acheteurs seront contrariés.

Cette 911 n'est pas la seule façon pour Porsche de souffler sa 20eme bougie en Chine. La 718 Spyder fait son retour sur le marché chinois, mais elle n'a pas été habillée pour l'occasion. Le pack Sport Chrono et les sièges électriques à 14 réglages sont de série, tandis qu'un toit pliant bicolore rouge et noir est proposé pour la première fois. Pour l'instant, la puissance est fournie par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 295 ch, qui entraîne les roues arrière par l'intermédiaire de la transmission PDK à sept rapports.