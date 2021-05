Depuis l'arrivée de Carlos Tavares à la tête du groupe PSA le 1er avril 2014, il y a eu du changement, beaucoup de changements même pour le groupe français. Outre le fait que PSA soit redevenu rentable en un temps record, notamment grâce à la mise en orbite de la marque Peugeot, la fusion entre PSA et FCA restera sans doute l'évènement le plus marquant sous l'ère Carlos Tavares.

Stellantis, le fruit de la fusion entre PSA et FCA, commence doucement mais sûrement à s'organiser. Et cela passe notamment par un grand ménage à un peu près tous les niveaux, même si les 14 marques qui composent le groupe devraient toutes continuer d'exister. Le premier grand ménage sera opéré du côté du réseau de distribution, puisque Stellantis vient d'annoncer la résiliation de tous ses contrats de distribution européens avec un préavis de deux ans.

Le groupe explique dans un communiqué diffusé le 19 mai 2021 qu'il "entend promouvoir un modèle de distribution durable en s’appuyant sur un réseau performant, efficace et optimisé de distribution multimarques de Stellantis qui représentera localement les marques et assurera le développement des activités de vente et d’après-vente en mettant l’accent sur une satisfaction client de haut niveau."

Stellantis invoque aussi la révision prochaine du cadre réglementaire européen concernant les contrats et les normes de distribution : "Dans ce contexte, les contrats de vente et de distribution de services de toutes les marques de Stellantis seront résiliés avec un préavis de deux ans et le nouveau réseau de distribution sera sélectionné peu après, sur la base de critères et de facteurs clés objectifs."

Cela ne veut bien évidemment pas dire que Stellantis n'aura plus de points de vente et que tous ses concessionnaires vont devoir rendre leurs panneaux, mais ces derniers devront passer une phase de sélection afin de pouvoir vendre, ou continuer de vendre, une ou plusieurs marques du groupe Stellantis.

"Par ailleurs, les représentants des concessionnaires seront invités à des réunions de travail et contribueront ainsi à l'élaboration des futurs plans et stratégie de distribution du groupe qui ouvriront la voie au nouveau système de distribution de Stellantis, en tenant compte" du nouveau cadre européen, intitulé "Block Exemption Regulation", à partir de juin 2023.

Certains distributeurs y voient un premier signe de centralisation des concessionnaires afin de réduire drastiquement les coûts tout en conservant les volumes. Par la même occasion, cela permettra au groupe de se concentrer sur la vente en ligne qui nécessite bien évidemment beaucoup moins d'investissement qu'au sein d'un réseau de distribution physique. De plus, Stellantis estime que la rentabilité de son réseau est trop faible (1,3 % en France pour Peugeot, 0,12 % pour FCA), tandis que les coûts de distribution atteignent 30 % du prix d'une voiture.