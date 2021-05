Après deux ans sans Salon de Genève pour les raisons que nous connaissons tous, le salon helvète devrait bien faire son retour l'année prochaine, si la situation sanitaire le permet. En effet, les organisateurs du Salon de Genève ont officialisé la tenue d'une nouvelle édition, une édition qui ne se tiendra pas début mars comme à l'accoutumée, mais quelques jours plus tôt, à la fin février, et plus précisément du 19 au 27 février 2022.

Les habitués de l'évènement auront sans doute remarqué que cette année, le salon n'ouvrira pas au public un jeudi, mais un samedi, puisque les organisateurs l'on raccourci de deux jours. Si les organisateurs ont officialisé une date, reste à savoir si les exposants seront au rendez-vous. Ils peuvent dès à présent s'inscrire et peuvent le faire jusqu'au mois de juillet.

Néanmoins, l'annulation trois jours avant de l'édition 2020 reste dans les esprits de nombreux constructeurs, une annulation qui leur aura coûté très cher et qui pourrait ne pas les inciter à renouveler l'expérience. D'autant plus que les salons, même avant la crise sanitaire, étaient en perte de vitesse.

Reste à savoir comment le retour du Salon de Genève sera accueilli par les exposants et les visiteurs, tout en sachant que la formule de 2022 restera assez traditionnelle. D'une manière générale, le salon suisse est un incontournable du paysage automobile, et la présence de constructeurs et de préparateurs prestigieux suscitent toujours un certain engouement.

Le programme de 2022 sera assez révélateur de l'avenir des salons, les constructeurs pourraient y voir un intérêt d'y venir ou d'y revenir après quasiment deux ans de disette. D'autres pourraient tout simplement se dire qu'ils peuvent très bien s'en passer et réinvestir l'argent mis dans les salons sur d'autres évènement davantage centrés sur leurs produits. C'est d'ailleurs pour ces raisons que Ford ou encore Volvo ont tourné le dos aux salons européens depuis des années.