Selon le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, en 2019, les émissions moyennes de CO 2 des voitures et camionnettes neuves immatriculées dans l'Union européenne (y compris l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni) sont restées en dessous du seuil critique centrant en totalité l'objectif fixé par la Communauté.

C'est bien, n'est-ce pas ? Certes, mais pour une fois, il faut regarder le verre à moitié vide : bien qu'étant restées sous le seuil, les émissions moyennes de CO 2 des voitures nouvellement immatriculées ont augmenté pour la troisième année consécutive (celles des camionnettes sont restées stables), compliquant le défi des constructeurs qui, pour 2020, se sont retrouvés à devoir respecter des contraintes plus strictes (le seuil est passé de 130 à 95 g CO2/km). Mais quelle est la raison de cette augmentation ?

Prochainement, la Commission communiquera à tous les constructeurs le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO 2 pour 2020 afin de voir si les objectifs ont été atteints.

Les émissions moyennes ont augmenté de 1,6 g/km

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les émissions moyennes de dioxyde de carbone (CO 2 ) mesurées lors des tests en laboratoire des voitures neuves immatriculées dans l'UE, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni en 2019 étaient de 122 grammes par kilomètre, donc inférieures au seuil d'émissions de CO2 de 130 g/km appliqué jusqu'en 2019. Les émissions moyennes ont toutefois augmenté de 1,6 g de CO 2 /km par rapport à 2018.

Les émissions moyennes de CO 2 des camionnettes neuves immatriculées dans l'UE, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni en 2019 étaient de 158 grammes de CO 2 par kilomètre, soit le même niveau qu'en 2018 et en dessous de l'objectif de 175 g de CO 2 /km appliqué jusqu'en 2019.

Les causes de cette augmentation

L'augmentation des émissions moyennes des voitures neuves au cours des trois dernières années a été influencée par deux grandes tendances du marché. La première concerne les carburants, l'essence devançant les ventes de diesel, en baisse de 5 % par rapport à 2018 (et l'on sait que les moteurs à essence émettent plus de dioxyde de carbone que les moteurs diesel). La seconde est liée aux carrosseries, les SUV à essence (plus grands et plus lourds qu'une voiture standard et, donc, plus polluants) gagnant du terrain en passant de 35 à 38% de part de marché.

Dans le même temps, les nouvelles immatriculations de voitures électriques et hybrides rechargeables ont certes continué d'augmenter en 2019, mais pas suffisamment, passant d'une part de 2% à 3,5%. C'est encore trop peu. Les fourgonnettes s'en sortent mieux, puisque les immatriculations de véhicules utilitaires électriques ont pratiquement doublé, passant de 0,8 % à 1,4 %.