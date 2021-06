La Maserati MC20 est un modèle que nous attendions depuis longtemps. La marque italienne dispose enfin d'une supercar au design remarquable avec un moteur central arrière, qui est un époustouflant six cylindres. C'est certain, la MC20 sera le modèle phare de Maserati lors de ces prochaines années.

Le constructeur transalpin n'a pas encore donné le coup d'envoi de ses livraisons, néanmoins, certaines rumeurs affirment que les premières MC20 seront livrées en septembre 2021. La phase de production est en cours ou va débuter très prochainement. Selon toute vraisemblance, Maserati devrait assembler environ 450 modèles cette année.

Si l'on se fie à une récente vidéo YouTube du carspotter Varryx, une ultime séance d'essai sur route a eu lieu en Italie. Grâce à sa caméra, nous pouvons voir cinq mulets de la Maserati MC20 circuler à Maranello, aux abords de l'usine Ferrari. Une scène très étrange étant donné que la nouvelle supercar du Trident n'a bénéficié d'aucune contribution de la légendaire marque au Cheval Cabré.

Toujours dans la vidéo, il est à noter qu'aucun camouflage ne semble recouvrir les mulets, qui arborent des robes bleues (trois au total), noires et blanches. Cela signifie probablement que Maserati n'a plus rien de nouveau à tester sur sa supercar, bien qu'il soit possible que certaines petites modifications, invisibles à l'œil nu, se cachent sous la carrosserie.

La MC20 est commercialisée avec un tout nouveau moteur V6 de 3,0 litres, baptisé Nettuno, qui développe une puissance de 621 ch (463 kW) pour un couple de 729 Nm. Canalisée par une transmission à double embrayage à huit rapports, cette puissance permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes (2"9 seulement) et d'atteindre une vitesse de pointe de 323 km/h. La Maserati MC20 est disponible à partir de 222'000 €.