La Maserati MC20 a récemment fait son entrée sur la scène des supercars, mais certains n'ont pas attendu les premières livraisons pour proposer des kits de carrosserie. Au cours des derniers mois, le préparateur américain 7 Designs a partagé les rendus d'un kit en fibre de carbone. Les retours ont été si positifs que le tuner s'est lancé dans la phase de production.

Fibre de carbone à volonté

Le préparateur, basé à New York, a reçu le soutien du designer estonien Siim Parn pour transformer la MC20 en une voiture encore plus extrême, prête à prendre la piste. Le kit se compose de huit éléments en fibre de carbone transformant les lignes élégantes de la Maserati en quelque chose de beaucoup plus agressif.

Le splitter avant surdimensionné, les jupes, le diffuseur et l'immense aileron arrière améliorent l'aérodynamique à haute vitesse. Les panneaux latéraux portent également la signature de 7 Designs, qui a décidé de baptiser son kit "Aria" : un nom plutôt évocateur pour les performances impressionnantes de la MC20.

Il n'y en aura pas pour tout le monde

Si cette nouvelle supercar est déjà très exclusive, le kit l'est encore plus. Initialement, 7 Designs avait prévu une production limitée à 25 exemplaires. Toutefois, la demande a été si forte que 45 unités ont vu le jour. Le résultat final ne déforme pas le design de la MC20, bien au contraire. Ainsi, on pourrait aisément imaginer voir le même modèle quitter l'usine du Trident en direction de son nouveau propriétaire.

Aucune modification n'a été apportée au Nettuno, le moteur V6 de 3,0 litres. Le bloc de 630 ch couvre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et permet à la supercar d'atteindre 325 km/h. Le prix du kit de 7 Designs n'a été révélé qu'aux personnes réellement intéressés par l'achat. Mais sachez qu'il faut d'abord débourser 222'000 € TTC pour s'offrir la voiture qui va avec.