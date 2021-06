En août 2020, les autorités philippines ont saisi une rare McLaren 620R car l'importateur avait prétendu qu'il s'agissait d'une Porsche Cayman afin d'éviter de payer des taxes trop élevées. Cependant, aux Philippines, c'est tolérance zéro pour les fraudeurs fiscaux, et il semble que cette voiture, ainsi que plusieurs autres voitures haut de gamme, aient été détruites.

Cela arrive fréquemment dans ce pays d'Asie qui n'a aucune pitié pour les voitures de luxe importées illégalement. Les douaniers ont publié un message sur Facebook au sujet de cette destruction.

Selon la publication, les voitures ont été importées illégalement entre 2018 et 2020, malheureusement, la McLaren 620R en fait partie. Parmi les autres voitures, on retrouve une Bentley Continental Flying Spur de 2007, une Porsche 911 C2S, une Hyundai Genesis d'occasion, une Toyota Solara, et d'autres encore. Les autorités ont détruit les véhicules en les écrasant avec une pelleteuse.

Galerie: Destructions de voitures aux Philippines

9 Photos

Les sept voitures ont été détruites simultanément avec 14 autres véhicules dans un port différent, la dernière destruction de voitures remonte en février dernier. En 2017, le président philippin Rodrigo Roa Duterte a ordonné que les véhicules importés illégalement soient détruits pour montrer que le gouvernement était sérieux dans sa lutte contre les importations illégales. Le dernier lot de voitures détruites était évalué à plus de 1,1 million de dollars.

En 2018, le gouvernement a détruit pour près de 6 millions de dollars de voitures - près de 100 d'entre elles ont été écrasées cette année-là. La communication autour de la destruction des voitures est faite pour dissuader les importateurs d'importer illégalement des voitures dans le pays, bien que son utilité soit discutable, les douaniers continuent de saisir des voitures illégales sur le territoire.

Il est probable que d'autres voitures seront détruites à l'avenir, car les criminels tentent de trouver de nouveaux moyens pour contourner les lois et les taxes élevées du pays en matière d'importation.

Galerie: McLaren 620R