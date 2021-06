Tout le monde n'est pas fan des restomods. Et pour ces personnes-là, il existe de nombreuses Ford Mustang restaurées ou d'origine. En revanche, ceux souhaitant ajouter une touche de modernité à leur voiture de collection seront ravis d'admirer le travail effectué par la firme américaine RestoMod Shop.

Sous le capot de cette Mustang de 1967 se trouve un V8 Coyote de 5,0 litres : un bloc que les fans ont appris à aimer en raison de la facilité avec laquelle il est possible d'en tirer plus de puissance. Un compresseur Sean Hyland Motorsports a été ajouté pour obtenir une puissance totale de 620 ch et un couple de 739 Nm, ce qui est plus qu'assez pour passer un bon moment derrière le volant.

Pour gérer la cavalerie et la rendre utile, RestoMod Shop a équipé cette Mustang d'une suspension indépendante Heidts Pro-G avec amortisseurs réglables. On trouve aussi une direction assistée et des freins à disque Wilwood. Et n'oublions pas qu'outre-Atlantique, la boîte de vitesses automatique est reine. Alors, l'ajout d'une boîte manuelle Tremec TKO 600 à 5 rapports est de bon ton et permettra aux conducteurs américains de vivre l'expérience des trois pédales.

Mettons la mécanique de côté et parlons du design. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la peinture (un vert pomme mêlé à des bandes noires similaires à celles de la récente Shelby Super Snake Speedster) fait tourner plus d'une tête. De nombreuses pièces ont été modernisées : par exemple, le chrome a été retiré au profit d'un coup de pinceau, ce qui enlève une bonne partie du côté vintage de la muscle car.

L'intérieur de l'habitacle, qui a conservé son design classique tout en ajoutant des solutions modernes, est plus discret puisqu'il s'en tient à du noir et du gris. Mais nous sommes convaincus qu'en incorporant des touches de vert sous forme de coutures ou d'inserts, le rendu final aurait été bien plus agréable à l'œil.