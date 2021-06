Tout s'active autour de Lancia. Après l'officialisation de l'arrivée de son nouveau patron et de Jean-Pierre Ploué pour chapeauter le design de la marque, la firme italienne voit son horizon s'éclaircir, elle qui était quasiment condamnée il y a encore quelques années, quand elle était sous le giron du groupe FCA.

Mais depuis, PSA et FCA ont fusionné, donnant naissance à Stellantis, et Carlos Tavares, le patron du groupe, souhaite donner dix ans à chacune des 14 marques qui composent le groupe pour pérenniser leur activité ou bien se relancer.

Dans le cas de Lancia, ce sera évidemment une relance, et selon les informations relayées par Autonews Europe, la future gamme de Lancia sera composée, dans un premier temps, d'une citadine, d'un SUV urbain et d'une compacte. Trois modèles qui devraient rapidement être rentables, puisqu'ils profiteront des synergies au sein du groupe.

La Lancia Ypsilon a récemment eu le droit à une cure de jouvence.

La citadine devrait être la remplaçante de la Lancia Ypsilon, un modèle lancé en 2011 et qui vient d'ailleurs d'être restylé. Ce modèle est en vente uniquement en Italie, et ses résultats sont encore très corrects pour un véhicule âgé de dix ans. Du côté du futur modèle compact, Lancia pourrait faire renaître l'appellation Delta. La voiture pourrait reposer sur la plateforme EMP2 sur laquelle évoluent les nouvelles Peugeot 308 et autres DS 4.

En parlant de DS, Lancia, Alfa Romeo et la marque française font partie d'un pôle commun au sein même du groupe Stellantis. Ce pôle premium est censé faciliter les synergies entre les trois marques. Les futures Lancia devraient donc être haut de gamme. Enfin, le troisième produit devrait être un SUV urbain, une première pour la marque qui n'a jamais proposé ce type de carrosserie depuis sa création en 1906. Autre première également, l'arrivée de motorisations 100 % électriques, et tous les nouveaux modèles devraient être concernés.

Quand il faut habituellement six à sept ans pour développer complètement un nouveau produit de A à Z, grâce aux autres marques du groupe Stellantis, Lancia profitera des technologies, des plateformes et des moteurs des autres constructeurs. En revanche, Carlos Tavares l'a promis : tout ce qui se voit sera inédit. Nous n'aurons donc normalement pas le droit à une Delta qui ressemblera comme deux gouttes d'eau à une DS 4, ni même une citadine aux allures de Peugeot 208. Reste à savoir si le charme reconnu des Lancia sera conservé. Réponse d'ici trois ans.