Le salon nautique international de Miami fait une brève pause en 2021 (ne vous inquiétez pas, il reviendra l'année prochaine). Mais cela n'a pas empêché Mercedes-Benz de présenter comme à son habitude un nouveau bateau de course Cigarette unique en son genre.

C'est le 13e bateau que Mercedes-AMG réalise avec la société Cigarette Racing Team. Un superbe Cigarette Nighthawk AMG Black Series de 41 pieds (12 mètres), qui développe une puissance impressionnante de 2280 chevaux (1678 kilowatts) et dont le design s'inspire de la voiture de sport GT Black Series, qui a battu tous les records.

Toute cette puissance est fournie par cinq moteurs hors-bord Mercury Racing 450R V8 de 4,6 litres, chacun produisant une puissance de pointe de 456 chevaux (336 kW), ce qui confère au bateau une vitesse maximale de 90 miles par heure en eau libre (144 km/h). Le tout est géré par un système avancé de commande des gaz qui permet au capitaine de contrôler les cinq moteurs en groupe ou individuellement.

Nous avons eu l'occasion de passer du temps à bord du Nighthawk dans les Florida Keys avant sa présentation officielle il y a quelques jours - et il est tout aussi rapide qu'annoncé. Avec 10 personnes à bord, les indicateurs de vitesse (un situé sur la proue et un autre sur le pilier le plus à l'arrière) indiquaient 85 miles par heure (137 km/h) en pleine mer. Mais même à cette vitesse, le Black Series glissait sur l'eau en douceur.

Ce comportement serein est dû à la conception unique de la coque à deux étages, avec un pont entièrement en fibre de carbone et un toit rigide en fibre de carbone. Mercedes-AMG et Gorden Wagener, en charge du design, ont dessiné le look extérieur, avec l'aide de l'équipe Cigarette Racing Team, qui arbore une peinture orange et noire Magmabeam, influencée par la sportive AMG GT Black Series. Les logos AMG peints à la main près de la proue créent un motif répétitif unique.

L'intérieur est un mélange de gris et de noir avec des surpiqûres orange, qui rappellent la coque. La sellerie est un design personnalisé Cigarette Cool, qui dissipe la chaleur afin que même les couleurs sombres puissent rester confortables lorsqu'elles sont exposées au soleil et à la chaleur. Et cela fonctionne exceptionnellement bien, même sous le soleil de Floride à 90 degrés (32°C).

Le poste de pilotage comporte deux rangées de trois sièges chacune, avec un salon en forme de L à l'arrière du bateau, plus des sièges en forme de U à l'avant, et un banc en forme de chaise longue juste devant la console centrale où nous avons passé la plupart de notre temps.

Trois écrans multifonctions Garmin 8617 sont installés au sommet d'un tableau de bord central découpé par CNC dans un bloc d'aluminium massif. Le panneau résiste à la chaleur et aux empreintes digitales, et il est doté d'un éclairage d'accentuation LED unique qui crée un effet de flottement la nuit. En plus de cela, les passagers peuvent profiter de leur musique grâce au système audio Audio Marine.

Galerie: Mercedes-AMG Cigarette 41-Foot Nighthawk AMG Black Series

86 Photos

Mercedes ne donne pas de prix pour yacht, mais la série Nighthawk de 41 pieds de Cigarette commence à environ 800 000 dollars (670 000 €), et chacun de ces cinq moteurs coûte près de 50 000 dollars (42 000 €). Si l'on ajoute à cela quelques touches spécifiques à Mercedes-AMG, on imagine que ça n'est pas donné.

Si vous voulez mettre la main sur la voiture de sport qui l'a inspirée, la Mercedes-AMG GT Black Series coûte elle en France pas moins de 361 500 €, et dispose d'un V8 4,0 litres biturbo qui développe 730 ch (537 kW). Nous devrions d'ailleurs dire "coûtait" car la GT Black Series est totalement épuisée.