Pour la septième fois, Lamborghini renouvelle son partenariat avec l'aéroport Guglielmo Marconi de Bologne, en livrant une nouvelle voiture "Follow Me" : une Huracan Evo, qui guidera les avions à l'arrivée vers l'aire de trafic et les avions au départ vers la voie de circulation.

Pour l'occasion, la super voiture de sport du Toro di Sant'Agata Bolognese a été habillée d'une livrée spéciale, et occupera son poste jusqu'au 7 janvier 2022.

Une livrée spéciale et patriotique

L'Huracan Evo "Follow Me" arbore une livrée spécialement conçue par le Centro Stile Lamborghini. Sur la base de la couleur 'Verde Turbine Opaque', un graphique en damier 'Arancione Opaque' se détache, rappelant les véhicules opérationnels facilement visibles autour des aires de manœuvre des avions.

Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'elle est censée faire, il y a un panneau "Follow Me" à l'extérieur : pour être précis - et sur une note patriotique toujours d'actualité et si chère à Lamborghini - le panneau indique "Follow Me in Our Beautiful Country" (suivez-moi dans notre beau pays) et est souligné par l'omniprésent drapeau tricolore italien.

L'Huracan de l'aéroport est également équipée de balises d'alerte et d'une radio reliée directement à la tour de contrôle de l'aéroport, qui gère et coordonne les différents avions qui atterrissent et qui décollent.

Une collaboration qui dure depuis des années

Né en 2014 et mis à jour en 2019, l'Huracan a longtemps été le modèle le plus vendu de Lamborghini - dépassé plus tard par l'Urus, moins exigeant et plus exploitable, mais toujours aussi performant. Elle est propulsée par un V10 atmosphérique de 5,2 litres développant 640 ch, distribués par la transmission intégrale ou, dans la variante Evo RWD, par les seules roues arrière.

La relation entre Lamborghini et l'aéroport de Bologne dure depuis des années, non seulement pour la fourniture de voitures spéciales destinées à être utilisées sur les pistes de l'aéroport, mais aussi pour la présence de voitures de Sant'Agata Bolognese exposées dans les zones publiques de l'aéroport Guglielmo Marconi.