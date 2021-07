Il est toujours très amusant de transformer des voitures un peu usagées en véhicules complètement différents de leur objectif initial. Et si le trio de Top Gear puis de The Grand Tour étaient passés maîtres en la matière, il faut bien avouer que les internets sont également une mine pour trouver ce genre de pépites.

Certains inventeurs ou savants fous achètent quelques livres une vieille voiture familiale ou une épave à la casse, et parviennent à concevoir et à produire quelque chose auquel personne, pour une raison ou une autre, n'a jamais pensé.

MasterMilo en est un parfait exemple : si vous ne le connaissez pas, sa chaîne YouTube compte de nombreux projets de ce type. Mais il n'était sans doute jamais allé aussi loin que dans sa dernière vidéo : il y transforme une vieille Renault Clio de deuxième génération... en tank !

En quelques semaines seulement, la Clio 2 que vous voyez dans la vidéo ci-dessous a été complètement métamorphosée. Pour éviter que les chaînes ne rayent la carrosserie, des entretoises ont été montées pour élargir les voies et pour que les roues puissent rentrer dans les chenilles. Une troisième roue a été montée au centre de la voiture pour maintenir la chenille sous tension constante et lui donner de l'adhérence au sol.

La Clio reste une traction avant et, sous le capot, le petit moteur quatre cylindres de la Clio peine forcément un peu mais parvient à faire avancer la voiture malgré d'importants nuages de fumée d'échappement. Mais c'est sans doute l'embrayage qui souffre le plus, et qui finit par lâcher à la fin de la vidéo. Les chenilles sont très lourdes et la transmission de la citadine n'est pas en mesure de décharger toute sa (petite) puissance au sol.

En lisant les commentaires, les utilisateurs suggèrent à MasterMilo comment rendre le réservoir Clio encore plus spécial. Certains disent d'installer un véritable canon à pommes de terre sur le toit ou même une machine à fumée pour confondre les éventuels ennemis. Ce qui est certain, c'est qu'avant d'envisager toute amélioration, il faudra de toute façon réparer l'embrayage !