La marque Carado fait partie du groupe Hymer et offre une gamme complète pour les amateurs d'évasion, que ce soit en camping-cars, en camper-van. D'ailleurs la marque a intégré bon nombres de nouveautés pour ses véhicules millésime 2022. Deux innovations ont particulièrement attiré notre attention.

Il s'agit des Carado Edition15 Camper Vans avec toit relevable en hussarde et des modèles "intégraux". Ces derniers ont reçu un tout nouveau look pour le changement d'année-modèle grâce à de nombreuses innovations à l'avant. La grille de radiateur avec application de chrome et l'inscription Carado, les nouveaux phares à LED avec leur propre signature lumineuse et une nouvelle hauteur extérieure de 2,90 mètres sont autant d'éléments qui confèrent à la voiture une apparence singulière.

Il s'est également passé beaucoup de choses à l'intérieur de ces intégraux. Le tableau de bord a subi un lifting complet et, selon le constructeur, gagne en fonctionnalité grâce à de nombreux gadgets astucieux. On y trouve notamment un grand nombre d'espaces de rangement et de stockage ainsi que par de nouveaux porte-cartes et porte-bouteilles pour le conducteur et le passager avant.

Galerie: Carado Edition15 Integrierte (2021)

16 Photos

Autre nouveauté sur le millésime 2022 des Camper Vans cette fois-ci, la possibilité d'opter pour une hussarde, c'est-à-dire le toit qui se relève pour laisser la place à deux couchettes supplémentaires.

Le toit escamotable peut être acheté pour tous les aménagements de Camper Vans sur le châssis Fiat Ducato. L'accès au toit se fait au moyen d'une échelle télescopique, qui est également homologuée pour un usage extérieur, par exemple pour nettoyer le toit ou pour attacher les vélos.

Cette hussarde est un développement interne du groupe Erwin Hymer. A l'intérieur du toit on trouve un matelas de haute qualité avec un sommier à lattes en bois d'une surface de couchage de 206 x 143 cm. Une lampe à col de cygne avec prise USB intégrée fournit l'éclairage. La toile de tente peut s'ouvrir à l'avant comme un "convertible" ou un "panorama". Il y a également un grand évent de toit qui fournit de la lumière en même temps.

Avec ce millésime 2022, les Camper Vans seront équipés de série du système Isofix, y compris d'un support. Une fonction start-stop, un booster et un régulateur de vitesse ainsi qu'une climatisation à réglage manuel dans la cabine du conducteur et un airbag passager font désormais partie de l'équipement de série.

Les options comprennent l'obscurcissement par pliage et un auvent de 4 mètres de long sur le CV640. L'équipement spécial Edition15 sera disponible sur les Camper Vans CV540, CV600, CV601 et CV640.