Il y a quelques jours, vous n'êtes peut-être pas passé à côté de notre article concernant une étrange Fiat 500 commercialisée en Allemagne avec seulement trois roues. Ou presque. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette Fiat 500 Ellenator, c'est son nom, a fait des petits.

Et l'essor de ce type de véhicules n'est pas dû au hasard, puisque le Code de la route germanique permet aux jeunes de 16 ans de conduire des véhicules à trois roues avec une puissance limitée. Et c'est précisément là que réside la logique de ces transformations pour le moins insolites : offrir aux mineurs la possibilité de se déplacer avec des voitures qui, en termes de carrosserie et d'équipements de sécurité, sont comparables aux autres voitures du marché dont elles dérivent, tout en étant homologuées comme des tricycles et avec un niveau de puissance réduit.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, ce n'est pas vraiment un tricycle à proprement parler puisqu'il y a encore les deux roues à l'arrière, mais leur espacement réduit permet, en Allemagne, de les homologuer dans la catégorie L5e. L'entreprise Ellenator ne transforme pas uniquement des Fiat 500, puisque de nombreux modèles peuvent aussi être concernés.

Pour d'évidentes raisons techniques, il faut que le modèle en question soit équipé d'un moteur à l'avant et soit une traction. Ensuite, pour simplifier la chose, Ellenator va retirer l'essieu arrière, montez les roues côte à côte au centre avec un schéma de suspension assez particulier et ensuite fermer les passages de roue arrière.

Ellenator intervient également au niveau du moteur, en réduisant sa puissance. Dans le cas de la Fiat 500, la puissance de son trois cylindres 1,0 litres est ramenée à seulement 20 chevaux au lieu des 68 équidés à la base. La vitesse maximale est également limitée à 90 km/h afin que les jeunes conducteurs puissent légalement en prendre le volant.

L'ensemble de la transformation, dans le cas de la Fiat 500 par exemple, coûte 5680 euros, en plus du coût de la voiture évidemment. La bonne nouvelle, c'est que le prix ne diffère pas beaucoup en fonction des modèles. L'entreprise allemande peut réaliser ce genre de transformation sur des modèles du groupe Volkswagen par exemple, comme avec la Škoda Fabia, la Seat Ibiza ou encore la Volkswagen Polo.