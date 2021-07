Une Bugatti Chiron, carrosserie rouge et au toit noir, appartenant probablement au chanteur dominicain El Alfa, a été fortement endommagée par un incendie alors qu'elle se trouvait dans un garage à Miami.

Deux vidéos postées sur le profil Instagram supercar.fails, permettent de voir l'étendue des dégâts sur cette voiture calcinée. La Ferrari noire d'à n'a elle toutefois pas été touchée par les flammes.

L'accident

Les dommages sont importants sur l'hypercar alsacienne : capot, roue, pneu, porte et fenêtre côté conducteur, autant d'éléments, voire plus, qui devront être remplacé. Les températures élevées ont fait fondre des éléments tels que le verre, le caoutchouc, la fibre de carbone et les pièces en plastique dans la zone touchée et nécessiteront des travaux importants. Et forcément très coûteux.

Heureusement, quelqu'un a réussi à éteindre le feu avant que la voiture ne soit détruite par les flammes. Il n'y a actuellement aucun mot officiel sur l'incident, mais selon la page Instagram, il s'agit d'un incendie criminel.

L'hypercar française appartiendrait à l'artiste El Alfa comme tenderait à le prouver l'apparition d'une Chiron aux caractéristiques similaires apparue dans son clip vidéo sorti en février 2021, ainsi que dans plusieurs de ses posts sur Instagram. Le chanteur possède également une Rolls Royce Cullinan, qui a été visée par des coups de feu il y a quelques semaines. S'il y a peut-être une coïncidence entre les deux incidents, ils n'ont heureusement pas fait de blessés.

Petit rappel sur la Bugatti Chiron : équipée d'un moteur W16 de 8 litres à quatre turbos, elle est capable de délivrer 1500 ch et 1600 Nm de couple. De quoi lui permettre d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, de 0 à 200 km7h en 6,1 secondes et de 0 à 300 en 13,6 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 380 km/h, bien qu'une deuxième clé située dans le tunnel central puisse être utilisée pour débloquer la voiture et lui permettre de filer à 420 km/h.

Son prix de vente est de 2,9 millions de dollars (2,4 millions d'euros aux taux de change actuels).