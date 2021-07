Aucune voiture n'est à l'abri d'un accrochage ou d'un accident. Aux Etats-Unis, un homme nommé Steven Burns a publié sur son compte twitter la faramineuse somme demandée par Audi pour la réparation du pare-chocs arrière de l'e-tron de son épouse.

Dans son Tweet, photos à l'appui, Steven Burns explique qu'une voiture a percuté l'arrière de l'Audi e-tron de son épouse à faible allure causant la casse du pare-chocs. Le SUV électrique a été envoyé à l'atelier d'Audi afin qu'il soit réparé. Les jours passent sans que le constructeur ne puisse réparer le véhicule. Steven Burns affirme que le fabricant allemand a des soucis d'approvisionnement des pièces, voilà plus de six semaines que le SUV est dans ses ateliers sans qu'il ne puisse être réparé.

"La réparation d'un accident mineur d'une Audi est proche du coût d'une nouvelle Tesla Model 3. Cela n'a aucun sens qu'une voiture soit presque détruite lorsqu'elle est heurtée par une voiture qui n'a tout simplement pas pu s'arrêter à temps. Le choc a probablement eu lieu à 5 mph ou 10 mph. Une voiture de 70 000 $ et plus devrait résister à cela. Je suis conscient qu'il y a des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement pour obtenir des pièces, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les choses prennent si longtemps", a déclaré Steven Burns à Autoevolution.

Agacé, Steven Burns l'est devenu encore plus lorsqu'il a découvert le montant des réparations. Audi lui a établi une facture estimant le coût des réparations à 38 000 dollars ! C'était la goutte de trop, Burns a alors partagé sa mésaventure sur Twitter ainsi que les échanges entretenus avec le responsable d'atelier qui a accepté de revoir la facture et de fixer un nouveau montant à 31 252 dollars (facture ci-dessous).

Heureusement que Steven Burns et son épouse son bien assurés. Il affirme qu'il ne payera rien de sa poche, mis à part la franchise de 500 dollars réclamée par son assurance. Le client mécontent est stupéfait de voir qu'un simple accroc débouche sur une facture aussi élevée. En l'observant en détail, il remarque que le constructeur estime qu'il ne faut pas changer que le pare-chocs arrière, mais plusieurs autres pièces.

Le coût des pièces est estimé à un peu plus de 10 000 dollars, somme à laquelle il faut ajouter le coût de la main-d'œuvre fixé à plus de 17 000 dollars.