Il ne fait aucun doute que l'électrification est un enjeu majeur pour les constructeurs automobiles. S'adapter ou disparaître, c'est ainsi que l'on pourrait définir la situation dans laquelle se retrouvent les fabricants.

Certains d'entre eux ont décidé de foncer tête baissée en devenant 100% électrique dans un avenir très proche, d'autres préfèrent se donner encore un peu de temps tant qu'il est encore possible de produire et de commercialiser des voitures à moteur thermique.

C'est le cas de Toyota qui contrairement à Jaguar par exemple, ne deviendra pas 100% électrique du jour au lendemain. La marque du Japon préfère explorer des solutions alternatives et propose toute une gamme de véhicules hybrides.

Etonnamment, sur sa chaîne YouTube, Toyota a récemment publié une vidéo mettant en avant le fonctionnement d'un moteur diesel. Cela peut paraître très étrange, mais d'après les médias japonais, Toyota aurait pour projet de développer un moteur diesel électrifié. À ce stade, cette information n'a pas été confirmée, elle n'est donc pas à prendre pour acquis.

Best Car Web poursuit en suggérant que cette motorisation sera exclusivement utilisée par les utilitaires et les modèles tout-terrain de Toyota. Une telle motorisation aurait tout son sens au sein de véhicules lourds nécessitant beaucoup de couple et un grand volume de carburant pour se mouvoir. L'électrification permettrait de cocher la case eco-friendly en limitant les rejets en particules.

Des motorisations hybrides diesel existent déjà sur le marché. On pense notamment à celle du Mercedes-Benz GLC 300 de que nous avons essayé il y a quelques mois (voir ci-dessous), ainsi qu'au Mercedes GLE 350 de et Q7 e-tron qui n'est plus produit par Audi. Il y a fort à parier que la motorisation de Toyota sera elle aussi rechargeable, l'avenir nous le dira.