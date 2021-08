Aston Martin a révélé la méchante Valkyrie en 2017, et la production n'a toujours pas commencé. Cependant, cela est en train de changer. Le constructeur automobile prévoit que les livraisons commenceront plus tard cette année, et Aston se tourne déjà vers l'avenir. Lors du concours d'élégance de Pebble Beach de cette année, le constructeur britannique présentera un nouveau produit que nous soupçonnons être l'Aston Martin Valkyrie Roadster.

Aston semble avoir publié une image teaser du nouveau modèle, qui ressemble à une Valkyrie sans toit. Un examen attentif de la photo semble révéler qu'il n'y a pas de toit, les dossiers des sièges dépassent le haut du cadre du pare-brise. Cependant, il y a un indice encore plus important : les portes. La Valkyrie à toit rigide a des portes à ouverture classique, et les portes de ce modèle sont à papillon.

Aston n'a pas dit grand-chose sur ce nouveau modèle, si ce n'est qu'il "étend les références de la société en matière de performances un peu plus loin". Elle devrait présenter une fiche technique impressionnante, tout comme sa sœur à toit rigide. La Valkyrie est propulsée par un V12 hybride 6,5 litres d'origine Cosworth qui développe une puissance de 1160 chevaux et un couple de 900 Nm. Aston affirme que l'hypercar peut atteindre 96 km/h en 2,5 secondes.

La Valkyrie, un tremplin pour les efforts de la société en matière de sport automobile, a été confrontée à plusieurs défis au cours de son développement, notamment la découverte de problèmes avec le groupe motopropulseur et la maniabilité de la voiture. Cependant, ce sont les types de problèmes que les ingénieurs cherchent à résoudre pendant la période de développement, et il semblerait que la lumière soit au bout du tunnel.

Aston prévoit de produire seulement 150 Valkyrie, et il n'est pas clair si ce nombre inclut cette nouvelle Valkyrie Roadster. Nous espérons avoir des détails plus tard ce mois-ci, car Aston dévoilera le nouveau modèle lors d'un événement VIP privé le jeudi 12 août.