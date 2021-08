La République tchèque a sa propre supercar et elle est maintenant prête à passer aux choses sérieuses. Le fabricant tchèque Praga a annoncé ses plans pour l'avenir et veut conquérir de nouveaux marchés.

Après son marché national, Praga devrait conquérir l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais la société a déjà annoncé son intention de s'étendre à d'autres marchés européens, asiatiques et américains.

Privilégier la légèreté

Le fer de lance de la gamme Praga est la R1, dont la livraison commencera en fin d'année. La R1 est, en fait, une LMP (Le Mans Prototype) en "miniature", tant par sa forme que par ses performances.

La carrosserie de la voiture ressemble beaucoup à celle de ses "grandes sœurs" utilisées dans les vrais championnats du monde, mais la puissance est plus contenue. Cela ne veut pas dire que la R1 n'est pas agréable à conduire, bien au contraire : le petit moteur 2,0 litres 4 cylindres d'origine Alpine délivre 365 ch et 395 Nm de couple et pousse une voiture qui ne pèse que 643 kg.

L'incroyable légèreté de la R1 a été obtenue grâce à une carrosserie entièrement en fibre de carbone et à un ensemble aérodynamique ad hoc.

Rivée à la piste

Les performances promises sont vraiment celles d'une voiture LMP. Selon Praga, la R1 peut produire une force latérale de 3G en virage, ce qui est proche d'une voiture de Formule 1. Selon l'entreprise tchèque, les réglages de la voiture peuvent être modifiés facilement et directement par le propriétaire.

La R1, donc, présentée en 2012 est en constante évolution. Elle se présente comme une arme parfaite pour les journées sur piste. Qui sait si nous la verrons effectivement en France. Pour l'instant, ceux qui veulent s'amuser sur la piste le week-end peuvent opter pour une Dallara et en particulier pour la Stradale EXP de 500 ch.