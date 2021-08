Pour visiter Paris, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez découvrir la Ville Lumière en voiture ou à moto, en vélo, à trottinette, etc. Depuis peu, il existe un autre moyen de transport pour visiter la Capitale française. Il s'agit d'un bus, cela n'a rien de surprenant... Jusqu'au moment où vous découvrez que ce bus peut plonger dans l'eau pour sillonner la ville depuis la Seine.

Son nom, Marcel le Canard, et il est en service depuis le mois de juillet dernier. C'est un bus touristique qui propose des balades d'1h40 au départ de la Tour Eiffel (champ de Mars) pour découvrir les meilleurs "coins-coins" (les Invalides, le pont Alexandre III, le petit Palais et le grand Palais, les Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe, la place du Trocadéro...) et qui, une fois aux abords de l'île de Monsieur, plonge dans l'eau.

En quelques instants, il se transforme en péniche grâce à ses hélices fixes et à sa motorisation électrique de 33 kW (Marcel le Canard est hybride rechargeable). Il est piloté par Jérôme qui a dû passer pas moins de six permis pour le mettre à l'eau.

Il mesure 11 m de long, 2,50 m de large et 3,92 m de haut. Il peut naviguer à une vitesse moyenne de 10 km/h et vous emmènera à la découverte de la Seine Musicale, le Parc de Saint-Cloud ou encore le bois de Boulogne et les gratte-ciels de la défense.

"Environ 2/3 de la construction du premier bus amphibie français a été réalisée sur l'hexagone" affirme la société Les Canards de Paris. Le premier bus amphibie français a une coque en aluminium. Son châssis a été assemblé à Blainville sur Orne (14) tandis que son moteur (Volvo Trucks) vient de Vénissieux Saint-Priest, près de Lyon (69). Enfin, "les finitions et les travaux de mise aux normes ont principalement été réalisés entre Conflans-Saint-Honorine (78)".

Une ballade à bord de Marcel le Canard vous coûtera 35 € par adulte et 20 € par enfant. L'entreprise envisage déjà la création d'un bus 100% électrique à horizon 2024 pour les jeux olympiques.