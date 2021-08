La Volkswagen Golf, c'est une petite institution dans l'univers automobile, notamment en Europe, où elle caracole en tête des ventes depuis de nombreuses années. Le constat est un peu différent ailleurs, notamment aux États-Unis, où les modèles à hayon rencontrent un succès bien moindre par rapport à ceux dotés d'un coffre.

Preuve en est, la huitième génération de Volkswagen Golf n'a pas encore traversé l'Atlantique, tandis qu'elle est disponible sur le Vieux Continent depuis plus d'un an. Aux États-Unis, les clients auront le droit à la Golf 8, mais uniquement en versions sportives via l'indémodable variante GTI bien évidemment. Et avant même l'arrivée du modèle outre-Atlantique, Jamie Orr, un passionné de Volkswagen basé à Philadelphie et assez influent outre-Atlantique, a déjà pu mettre la main sur un exemplaire.

Avec l'aide de la marque, notre protagoniste a apporté quelques modifications à son véhicule et s'est inspiré d'un modèle de seconde génération qui avait été modifié par un certain Brock Bickford et sa fille.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, les changements sont assez significatifs par rapport à une Golf standard. Les jantes sont les éléments les plus distinctifs avec des BBS de 19 pouces à peinture dorée qui font écho à la Golf 2. La voiture a aussi été rabaissée grâce à la pose de combinés filetés H&R, retravaillés pour ajouter davantage de carrossage à l’avant.

Vous aurez aussi sans doute remarqué la présence de projecteurs non plus blancs, mais jaunes au niveau du pare-chocs avant, tandis que l'auto se dote d'une ligne d'échappement signée Borla, plus sonore que celle d'origine. Les quelques stickers assurant la décoration sont très proches de la Golf 2 de Brock Bickford.

Concernant la partie mécanique, nous retrouvons toujours le quatre cylindres 2,0 litres TSI dont la puissance est portée à 241 chevaux et 370 Nm de couple selon les normes américaines.