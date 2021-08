Dites au revoir à la Logan MCV (Multi Convivial Vehicle / Maximum Capacity Vehicle) et dites bonjour au Jogger, la nouvelle "petite" voiture familiale de Dacia. La marque Renault a révélé le nom de la voiture avant sa présentation vendredi. Et il porte le même suffixe "er" que le très populaire SUV Duster.

La nouvelle vidéo teaser semble confirmer qu'il s'agit d'une version familiale de la Logan berline et de la Sandero, avec des caractéristiques Stepway donnant un air robuste et la même belle peinture orange. La brève vidéo montre une vitre de custode qui s'ouvre ainsi que les mêmes barres de toit astucieuses que sur la Sandero Stepway qui peuvent être positionnées à la fois longitudinalement et transversalement.

Disponible avec un choix de cinq ou sept sièges, le Jogger a des feux arrière verticaux façon Volvo avec les graphiques en forme de Y de Dacia et un hayon droit pour maximiser la capacité de chargement. Les phares semblent être largement repris des derniers jumeaux Logan/Sandero et devraient comporter des LED de série pour les feux de jour et les feux de croisement.

L'habitacle n'a pas encore été présenté, mais comme Dacia cherche à réduire les coûts pour faire baisser les prix autant que possible, on peut s'attendre à ce que le tableau de bord soit pratiquement identique à celui de la Sandero Stepway illustrée ci-dessous. Elle sera beaucoup plus pratique grâce à sa configuration à trois rangées ou à deux rangées avec un énorme espace de chargement derrière les sièges arrière.

2021 Dacia Sandero Stepway 2021 Dacia Sandero Stepway

Alors que Dacia offre un excellent rapport qualité-prix, nombreux sont ceux qui se plaignent de l'absence d'un moteur plus puissant sur les Logan et Sandero. Il reste à voir si le Jogger offrira un bloc à quatre cylindres, par opposition au duo berline et compacte disponible uniquement avec des moteurs à trois cylindres à aspiration naturelle et à turbocompresseur. Il serait logique d'ajouter un moteur plus puissant étant donné que le nouveau break sera plus grand et donc plus lourd, surtout avec sept personnes ou un espace de chargement complètement rempli.

La présentation complète du Dacia Jogger est attendue pour le 3 septembre, avant d'être exposé au salon IAA de Munich la semaine prochaine. Il devrait être commercialisé soit d'ici la fin de l'année, soit début 2022.