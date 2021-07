Environ 24 heures après que Dacia a officiellement annoncé qu'elle dévoilerait un tout nouveau modèle à sept places lors du salon IAA 2021 à Munich, nos espions nous ont envoyé un nouveau lot de photos montrant le véhicule en question lors d'essais sur route ouverte.

Celui qui n'a pas encore de nom avait déjà été aperçu en avril. Le revoici dans une version légèrement moins camouflée, et qui semble très proche de sa forme finale de production.

Il est évidemment basé sur la dernière génération du duo Logan/Sandero. Et ça se voit esthétiquement, notamment à l'avant où la face est presque identique à celle des modèles 4 et 5 portes. Il y aura sans doute quelques très légères différences esthétiques, mais dans l'ensemble ça devrait être très proche.

La plupart des modifications devraient se situer à l'arrière, où ce prototype d'essai présente une forme de fourgon avec un hayon presque vertical. Même s'il est encore bien camouflé, ce qui nous empêche de voir la forme réelle, cette nouvelle Dacia à sept places aura un design assez conventionnel pour ce genre de véhicule.

Ce prototype semble être assis un peu plus haut par rapport au sol que les Logan et Sandero standard. Les passages de roues plus larges semblent suggérer qu'il pourrait s'agir d'un véhicule badgé Stepway avec une garde au sol un peu plus importante. Il pourrait également devenir le premier modèle de Dacia à porter le nouveau logo de la société.

Conçu pour remplacer à la fois le break Logan MCV et le van Lodgy, le véhicule à sept places de la firme de Mioveni sera légèrement plus grand que la berline sur laquelle il se base. Bien qu'un moteur plus gros semble être une bonne idée, nous sommes pessimistes quant à la possibilité de voir une unité plus puissante sous le capot.

Il est important de noter que le véhicule en question n'est pas la version de production du concept Bigster dévoilé plus tôt cette année. Il devrait devenir le premier véritable modèle du segment C de Dacia, mais il ne devrait pas arriver avant le milieu de la décennie.