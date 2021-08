Le Nürburgring. L'Enfer Vert. Ou tout simplement l'un des circuits les plus techniques et les plus fascinants au monde.

Le Nürburgring, c'est le terrain d'essai idéal pour les sportives et les supercars, mais c'est aussi un lieu quasiment sacré pour de nombreux amateurs d'automobile. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une Ferrari ou une Lamborghini pour s'y amuser. Comme le montre la vidéo ci-dessus, avec un peu de cœur et parfois aussi un peu de courage, il est possible d'assurer le spectacle et de s'offrir de belles sensations.

Des "sportives" auxquelles vous ne vous attendez pas

Au Nürburgring, vous n'avez pas besoin de répondre à des exigences de puissance minimale. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un moteur de course ou d'une configuration spécifique, mais simplement de quatre roues (ou même deux) pour passer un bon moment.

Comme en témoigne la vidéo, des Citroën AX ou encore des Renault Twingo se déchaînent littéralement sur circuit, avec des prises d'appui et des trajectoires pas toujours bien maîtrisées, mais qui ont au moins le mérite d'offrir un joli spectacle. Certains s'y rendent aussi avec de petits fourgons, comme c'est le cas du Ford Tourneo Connect ou du Volkswagen Transporter présents dans la vidéo, tandis que d'autres se sentent pousser des ailes en défiant des Porsche 911 avec une petite Škoda Fabia.

Comment rouler au Nürburgring ?

Le Nürburgring, n'importe quel fan d'automobile un tantinet sportive rêve de s'y aventurer. Néanmoins, pour s'y rendre, il faut bien préparer au préalable sa sortie, surtout si vous venez de loin. Au printemps comme en été, le circuit est ouvert quasiment tous les jours. Mais des fermetures restent possibles, lors de courses ou de sessions réservées aux prototypes des constructeurs, par exemple. Il y a également quelques dates disponibles pour tourner à l’automne. L’idéal reste donc de consulter le calendrier d’ouverture.

Au Nürburgring, il n'y a pas de principe de sessions comme sur la plupart des circuits en France. Chacun achète son ticket ou ses tickets pour un tour sur place, à raison de 30 euros le tour le week-end et 25 euros en semaine. Il existe aussi une carte saisonnière permettant un accès illimité à l’année, moyennant la modique somme de 2200 euros.

Et si vous ne vous sentez pas de rouler sur le tracé, vous pouvez prendre place en tant que copilote aux côtés d'un professionnel, et dans des voitures assez exceptionnelles qui plus est, comme une Mercedes-AMG GT R Pro par exemple. Il est aussi possible de louer des voitures sur place si vous ne souhaitez pas vous y risquer avec votre propre modèle.