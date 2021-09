Amateurs de Porsche, connaissez-vous cette Porsche 911 Turbo spéciale personnalisée par Garage Italia ? L'atelier milanais a présenté l'"Azul", une Porsche entièrement restaurée avec une peinture bleu azur baptisé "Azzurro Lapo" et un intérieur en cuir raffiné qui transforme la 911 en une voiture de sport exclusive, moderne et luxueuse.

Toute de bleu vêtue

Pour cette réalisation, Garage Italia, le préparateur de luxe basé à Milan et fondé par Lapo Elkann, a mis la main sur une 911 de génération 993 (vendue de 1993 à 1997). La voiture a été remise à neuf et a reçu une peinture bleue.

En outre, l'atelier a opté pour de très belles jantes en aluminium de 18 pouces au dessin reconnaissable immédiatement comme provenant de chez le spécialiste allemand Ruf, le tout chaussé de pneus Michelin Pilot Sport haute performance. On notera les étriers de frein bleus avec un logo Garage Italia noir visibles à travers les grandes jantes.

L'intérieur a également été entièrement revu avec un contraste entre les teintes bleues et blanches. Le volant et une partie du tableau de bord et du tunnel central sont dans le même bleu que l'extérieur, tandis que la boîte de vitesses, les sièges et les panneaux de porte sont dans une couleur claire. La voiture est également équipée d'une moquette bleue Provence de première qualité.

Entre Porsche et les icônes électriques italiennes

Il n'est pas fait mention de modifications du moteur dans la présentation de la voiture. Nous pouvons donc supposer que la 911 Turbo est équipée du moteur d'origine de 408 ch. Cette puissance, envoyée aux quatre roues, se traduit par une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une vitesse de pointe de 290 km/h.

La Porsche "Azul" s'ajoute à la liste des projets développés par Garage Italia au cours des derniers mois. Il s'agit notamment de la Spiaggine électrique, de la Panda Integral-e et d'un Land Rover Discovery très spécial. Cette dernière étant en fait la voiture de l'équipe de Motor1.com !