Nous n'avons pas vu grand-chose de la future BMW Série 8 qui sera rafraîchie cet été. En fait, cette vidéo semble coïncider avec des photos espion du grand coupé datant de mai 2021. Nous voyons un prototype vert avec une plaque d'immatriculation autour du Nürburgring, mais là où les photos sont silencieuses, la vidéo remplit les ondes d'une bande sonore de V8 délectable.

En plus du coupé vert, la vidéo montre également un véhicule d'essai Gran Coupe blanc à quatre portes qui sonne tout aussi bien. Il est clair qu'il ne s'agit pas de modèles à six cylindres, et les conducteurs ne sont pas en reste. Si passer devant la caméra en faisant hurler les pneus n'est pas une preuve suffisante, le mugissement du V8 4,4 litres biturbo devrait être un argument de poids. À l'exception du tout début de la vidéo montrant le coupé se diriger lentement vers une intersection à l'extérieur du circuit, il n'y a pas une seule scène où le V8 n'est pas à plein régime.

Galerie: Photos espion BMW Série 8 Coupé - Septembre 2021

44 Photos

Cela signifie certainement que le V8 sera maintenu pour ce rafraîchissement de mi-cycle. Il reste à voir s'il se maintiendra à 530 ch. Si une augmentation significative de la puissance est prévue, le I6 3.0 litres turbo de 340 chevaux de la 840i "d'entrée de gamme" est le meilleur candidat. Passer à 380 ch serait assez facile, et cela laisserait encore beaucoup de place au V8 de la M850i pour offrir un autre niveau de performance aux clients de BMW.

Ce qui intéresse peut-être davantage les fans de BMW, ce sont les changements attendus à l'extérieur. L'enveloppe de camouflage à l'avant cache un fascia inférieur redessiné et des phares plus minces, mais la calandre semble rester la même. En fait, elle pourrait même diminuer légèrement, ce qui serait remarquable compte tenu du langage de conception actuel de BMW. Les mises à jour à l'arrière sont beaucoup plus subtiles, avec une légère révision de la partie inférieure du fascia, le seul changement que nous pouvons voir pour le moment. Les feux arrière pourraient présenter de nouveaux éléments de design.

À l'intérieur, nous savons qu'un écran d'infodivertissement plus grand est prévu. Le dernier logiciel de BMW alimentera évidemment la technologie embarquée. Des changements stylistiques mineurs pourraient être apportés par les options de finition, mais la disposition générale ne devrait pas changer beaucoup, voire pas du tout.

Les aperçus de la Série 8 mise à jour sont encore sporadiques, et nous n'avons rien entendu concernant une date de début. En tant que telle, elle perdra probablement son camouflage au début de l'année prochaine.