Que vous soyez petit ou grand, vous connaissez sans doute le Warthog, l'indestructible tout-terrain du jeu vidéo Halo. À l'occasion de la sortie du jeu "Halo Infinite" le 8 décembre 2021, les membres de Hoonigan Industries ont donné vie au Warthog.

Ce n'est sans doute pas la première fois qu'une équipe recréée ce véhicule dans la vraie vie, mais la création de Hoonigan est la plus réussie. L'extérieur ainsi que l'intérieur ont été réalisés à partir d'images haute résolution fournies par 343 Industries, le studio de développement de Halo.

Cet engin a le mérite d'être complètement fonctionnel, on le voit d'ailleurs rouler dans la vidéo ci-dessus. Il est difficile de faire mieux, même s'il manque un détail : la tourelle de mitrailleuse, élément indispensable pour détruire les ennemis. Equipé de quatre roues motrices et d'un châssis tubulaire, Hoonigan n'a pas fait les choses à moitié et a greffé un moteur très puissant à son véhicule. C'est un moteur Ford, V8, turbocompressé, de 7,2 litres de cylindrée. Il ne développe pas moins de 1060 ch, soit autant qu'une Ferrari SF90 Stradale par exemple.

Pour l'occasion, Hoonigan va publier une série de vidéos jusqu'au 14 octobre pour que vous puissiez découvrir tout le processus de fabrication. Nous avons déjà hâte de la voir en action, ses créateurs précisent qu'il est capable de "sauter, de ramper et de faire tout ce que vous attendez d'un véhicule de course". Imaginez un peu que Ken Block l'emmène faire un tour pour lui dégourdir les jambes dans l'un de ses célèbres Gymkhana. On ne demande qu'à voir ! Mais cela n'est pas prévu, enfin, pour le moment...

Hoonigan nous a habitués à ses engins complètement délirants qui sont parfois destinés à Ken Block. Certains se retrouvent tôt ou tard en vente sur internet, c'est le cas du Hoonitruck que vous retrouverez ci-dessous.