Vous en avez assez du stress de la ville ? Vous avez besoin d'un véhicule qui peut vous emmener absolument partout ? Son nom est un peu long, mais ce "tank de luxe" comme on pourrait le définir, pourrait satisfaire à vos envies d'escapade.

Le Howe & Howe Ripsaw EV3-F4, c'est son nom, est une sorte de tank haut de gamme, sans canon, et qu'il est possible d'acheter aux enchères sur le site internet de la maison Hemmings Auctions.

Robuste, sans sacrifier le confort

Oui, il s'agit véritablement d'un "tank de luxe", et Howe & Howe possède un savoir-faire dans ce domaine, car outre les engins militaires que l'entreprise fournie, elle propose également des produits pour les particuliers, comme le modèle que nous vous présentons aujourd'hui. Malgré le fait qu'il soit équipé d'un équipement tactique, le Ripsaw EV3-F4 ne dispose toutefois pas de dispositifs d'armement.

Le Ripsaw est équipé de chenilles en polyuréthane et profite d'une garde au sol de 51 centimètres pour affronter tout type de terrains. Aussi robuste qu'il puisse paraître à l'extérieur, l'habitacle compte toutefois quatre confortables sièges Recaro, chauffés et ventilés s'il vous plaît.

À l'intérieur, vous remarquez très certainement la présence d'un volant similaire au Yoke de la Tesla Model S Plaid. Il dispose également de deux écrans tactiles de 12 pouces fournis par Garmin. En plus de l'écran classique affichant les informations relatives à la conduite, il existe un autre écran permettant d'afficher les caméras externes. Le Ripsaw peut également être utilisé de nuit, grâce à une multitude de caméras qui permettent d'avoir une vue à 360°, des vues thermiques, et même des vues infrarouges.

Une montagne de chevaux sous le capot

Dans le contexte actuel, on pourrait penser que le Ripsaw dispose d'un moteur électrique. Pas du tout. Sous le capot, nous retrouvons un V8 Duramax turbo diesel de 6,6 litres de cylindrée développant la bagatelle de 800 chevaux et 2033 Nm de couple. Toute cette puissance est nécessaire pour déplacer un engin qui pèse plus de 4,5 tonnes, soit deux fois plus qu'un Range Rover par exemple. Howe & Howe affirme qu'il s'agit de l'un des véhicules chenillés les plus rapides au monde. D'après l'entreprise américaine, le Ripsaw peut atteindre une vitesse de pointe de 97 km/h.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Ripsaw EV3-F4 disponible aux enchères plafonne à 150 000 dollars, soit environ 128 000 euros, et il reste encore quelques jours avant la clôture de la vente. Le prix devrait encore augmenter, puisqu'il faut débourser, au minimum 450 000 euros pour acquérir un modèle neuf.