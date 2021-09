Nissan a compétemment perdu la tête il y a quelques années en présentant et en commercialisant le Juke-R. Personne n'aurait cru que le Juke serait un jour croisé avec la Nissan GT-R, et pourtant, le fabricant japonais a eu l'audace de le faire ce qui a plu à beaucoup de monde.

Certains journalistes ont eu la chance de l'essayer, et depuis, le plus énervé des Juke a disparu du champ médiatique, on l'aurait presque oublié. Il revient en 2021 avec cet exemplaire en vente par un spécialiste allemand des voitures de sport et de luxe.

Selon l'annonce, il s'agirait de l'un des cinq Juke-R de ce type produits par Nissan avec la complicité de Severn Valley Motorsport. Deux exemplaires sont hors d'usage, et il ne resterait donc que trois dans le monde. Parmi eux, deux unités appartiennent à Nissan, tandis que la troisième et dernière tente désespérément de trouver un nouveau propriétaire.

Galerie: Nissan Juke-700R en vente

11 Photos

Ce Nissan Juke-R est équipé du moteur de la GT-R, et grâce aux modifications effectuées par SVM, il ne développe pas moins de 700 ch ! Les modifications esthétiques sont clairement visibles et nombreuses, de même qu'à l'intérieur dont la partie arrière a été dépouillée et équipée d'un arceau.

En effectuant quelques recherches sur internet. Il se trouve que cet exemplaire était déjà en vente l'an dernier. On déduit donc que ce Nissan Juke-R très spécial peine à trouver un nouveau propriétaire. Et pour cause, son vendeur réclamait la somme de 650 000 €. À ce tarif, mieux vaut acheter une ou deux supercars...

Il semblerait que ce Juke-700R soit dorénavant proposé à un prix plus raisonnable, VDM Cars réclame la somme de 237 941 €, ce qui n'est toujours pas bon marché connaissant les tarifs d'un Nissan Juke de base ou d'une Nissan GT-R neuve. Des intéressés ?