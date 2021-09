Parfois, les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Nous sommes peut-être un peu présomptueux ici. Nous supposons que la Chevrolet Corvette C8 rouge sur les photos ci-dessus n'a pas été écrasée exprès, mais bon, nous avons déjà vu des choses bien plus étranges qu'elles n'y paraissent !

On peut supposer que cette rencontre Corvette-Maserati était entièrement accidentelle. Nous sommes tombés sur cette image grâce à Cedric Massey sur Facebook et malheureusement, nous n'avons aucun contexte à offrir en dehors de ce que vous voyez sur la photo. On y voit une Corvette rouge sur la rampe inférieure d'une remorque de transport de voitures, avec une Maserati blanche (ou du moins une voiture blanche avec des roues Maserati) dessus. Il est clair que le pont supérieur est beaucoup plus bas qu'il ne devrait l'être. Et c'est la Corvette qui en a fait les frais.

Cela dit, nous pouvons en déduire un peu plus à partir de cette image. Pour commencer, ce n'est pas une Corvette toute neuve. Outre le fait que GM n'a pas pour vocation de livrer de nouvelles Maserati, les Corvettes sont expédiées de l'usine avec toutes sortes d'emballages de protection. Celle-ci n'est pas emballée, et une plaque d'immatriculation est clairement visible à l'arrière. Il pourrait s'agir d'un véhicule de transport de voitures d'occasion, transportant des voitures vers et depuis des ventes aux enchères de véhicules. Il pourrait également s'agir d'un transport privé, transportant la voiture du propriétaire d'un point A à un point B.

Pour ce qui est de la cause de l'accident, la réponse évidente est une défaillance de la rampe supérieure, mais sans informations supplémentaires, nous ne pouvons pas le confirmer. Les rampes sont actionnées de manière hydraulique, et il devrait y avoir des loquets de sécurité qui maintiennent les rampes en place pendant le transport. Il est possible que le système hydraulique ait lâché en cours de fonctionnement.

Certains commentateurs de la publication sur Facebook suggèrent qu'il s'agit d'une illusion d'optique, puisque la Corvette ne présente aucun dommage réel. Il est vrai que les voitures transportées sur des remorques de ce type sont attachées et serrées les unes contre les autres. L'angle de cette image pourrait être tel qu'il donne simplement l'impression que la rampe est abaissée sur la Corvette, mais en réalité, elle est juste très proche. Cependant, à en juger par la distance à laquelle la roue arrière est poussée dans le passage de roue, il ne s'agit certainement pas d'une illusion.