Certaines personnes sont prêtes à tout pour s'offrir une Corvette C8 flambant neuve. À l'image de ce "client", qui s'avèrera plutôt être un "pirate", qui a essayé de s'enfuir après un essai routier de la Corvette, avec le vendeur à sa poursuite.

Heureusement, ce concessionnaire Chevy basé en Virginie a repris possession de son coupé C8 Red Mist Metallic Tint Coat, le voleur, peut-être pris de remords, n'a finalement conduit que quelques rues plus loin.

Sur une vidéo publiée sur la page C8 Corvette and Friends sur Facebook, on peut assister au pire cauchemar d'un vendeur de voitures. Le faux client de la C8 a tenté de s'enfuir avec un coupé C8 flambant neuf sous les yeux de toute l'équipe de vente. Selon les commentaires sur la vidéo, le concessionnaire a pu récupérer sa C8 après une très courte poursuite qui s'est terminée à un pâté de maisons de la concession. Peut-être que le conducteur était contrarié que la C8 n'ait pas de boîte manuelle et a décidé de se débarrasser de sa nouvelle voiture...

Les Corvette C8 étant rares en raison d'une production limitée et de longues listes d'attente, il semble que les clients potentiels soient prêts à tout pour posséder une C8. Et pour les C8 qui se trouvent chez les concessionnaires, il faut se lever tôt pour en trouver une qui se vend au prix normal, de nombreux concessionnaires ajoutant des frais de majoration.

Il faut dire que la nouvelle Corvette C8 est une superbe machine alliant les performances d'un moteur central à un châssis confortable et souple. La puissante C8 est animée par un moteur V8 de 6,2 litres qui produit 495 chevaux (369 kilowatts) et un couple de 470 lb-pi (637 newton-mètres). Ce V8 classique à poussoirs est accouplé à une transmission automatique sophistiquée à double embrayage à 8 rapports, permettant à la C8 de passer de 0 à 60 mph (96 km/h) en 2,9 secondes.

N'oubliez pas que ces statistiques concernent le modèle de base actuel de la C8, ce qui signifie que la prochaine C8 Z06 offrira des performances dignes d'une supercar. Nous sommes impatients de voir comment la C8 évolue et rappelez-vous que si vous en voulez une, n'essayez pas de la voler !