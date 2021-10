Après la présentation de la nouvelle Mégane E-Tech, Renault s'apprête à lancer la toute nouvelle génération du Kadjar. Il va falloir être un peu patient avant de le découvrir, car le nouveau crossover au losange est encore en cours de développement. Les photographes espion ont aperçu l'un des prototypes, mais il est encore camouflé, ce qui ne nous permet pas de voir son design.

Toutefois, ces photos nous montrent pour la première fois son habitacle, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet intérieur ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de la Renault Mégane E-Tech. Il semblerait donc que cet intérieur soit la nouvelle empreinte stylistique de Renault, que nous retrouverons donc prochainement dans d'autres modèles français.

Cet intérieur se compose d'un tableau de bord numérique relié à un écran central en position portrait. Ces deux écrans forment une signature en L, et sont positionnés de telle sorte à ce qu'ils soient facilement accessibles. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, l'écran central est orienté vers le conducteur. Plus bas, on aperçoit plusieurs boutons alignés les uns à côté des autres. Les plus observateurs remarqueront que ce prototype bénéficie d'une boîte manuelle à six rapports.

Comme nous l'évoquions sur InsideEVs.com, le nouveau Kadjar sera proposé en versions hybride, hybride rechargeable et en électrique. Le Kadjar à piles pourrait arriver l'an prochain, et proposerait une autonomie allant jusqu'à 500 km. Il serait équipé d'un moteur monté à l'avant, et couplé au choix à deux batteries, la première aurait une capacité de 60 kWh tandis que la seconde offrirait jusqu'à 87 kWh de capacité. Une version quatre roues motrices de 280 ch pourrait arriver un peu plus tard, et serait réservée à la version sportive badgée Alpine.

Le Renault Kadjar 2 veut s'attaquer au Peugeot 3008. Pour cela, il compte sur plusieurs motorisations dont le 1.3 TCe mild-hybrid 12 V développant 140 ch et 160 ch. Il pourrait aussi recevoir en entrée de gamme le moteur 1.2 TCe mild-hybrid 48V, ainsi que des roues arrière directrices d'après les informations de nos confrères de L'Argus.

Le nouveau Kadjar sera dévoilé au printemps 2022, avant d'arriver en concession à l'été prochain.