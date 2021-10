Quel est le rapport entre la crise de l'immobilier en Chine et l'avenir d'une marque automobile ? Apparemment rien, à moins qu'Evergrande, le géant oriental de la construction et propriétaire des anciennes lignes Saab, acheté en 2012 et constamment sur la rampe de lancement pour se remettre au travail, ne fasse tout arrêter et recommencer.

Evergrande aurait mis en vente NEVS (National Electric Vehicle Sweden), soit ce qui reste de l'ancienne Saab, afin de renflouer les caisses et de rembourser ne serait-ce qu'une fraction de sa dette bancaire de 300 milliards de dollars. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre officielle, mais la vente pourrait aboutir.

À travers et au-delà du Pacifique

Selon les rumeurs, il existe des acheteurs potentiels aux États-Unis et en Chine, le nom de Xiaomi (un géant de l'électronique) se faisant de plus en plus insistant malgré l'absence de confirmation officielle. Nous savons cependant que la voiture tente aujourd'hui tous les grands acteurs technologiques, qui sont de plus en plus intéressés à entrer sur le marché de la voiture électrique.

Saab 9-3

Le PDG de Nevs, Stefan Tik, a déclaré que pour l'instant, il y a encore des fonds pour continuer pendant un certain temps, mais que la société est officiellement en vente et que les sociétés qui veulent investir dans ce qui reste de Saab sont bien sûr les bienvenues, mais en laissant la propriété de tous les actifs à Evergrande.

Une histoire troublée

Saab, ou ce qu'il en reste, ne semble pas trouver la paix. Constructeur avant-gardiste comptant de nombreux fans et capable de produire des modèles entrés dans l'histoire, Saab a été victime de la crise de 2008 lorsqu'elle a été transférée de General Motors à Spyker. Une réduction radicale des effectifs qui, déjà à l'époque, indiquait clairement que l'histoire de Saab prendrait fin de manière abrupte, ce qui fut le cas. 2012 était l'année de la vente aux Chinois d'Evergrande, mais ils n'ont pas réussi à obtenir le nom (qui est resté en Suède). Saab est en train d'écrire un nouveau chapitre, peut-être le dernier ?