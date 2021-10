Bonne nouvelle pour le public français ne possédant pas d'abonnement aux chaînes à péage : le Grand Prix des États-Unis de Formule 1, 17e manche de la saison, sera bien diffusé en clair dans l'Hexagone. C'est la chaîne C8, appartenant au groupe Canal+, qui proposera cette retransmission le dimanche 24 octobre à 21 heures.

Si les droits TV de la Formule 1 sont propriété de Canal+ depuis 2013, et le resteront au moins jusqu'au terme de la saison 2024, il n'est pas rare que le groupe propose quelques diffusions en clair depuis plusieurs années. Ce sera donc le cas de ce rendez-vous américain qui, décalage horaire oblige, permettra d'être exposé en prime time.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette course en clair sera proposée en direct et gratuitement en streaming sur Motorsport.com et Motor1.com, quelques minutes avant le départ de la course. Le Grand Prix pourra être vu en intégralité et en haute résolution de cette manière.

Le Grand Prix des États-Unis marquera le retour de la catégorie reine outre-Atlantique, après une année d'absence en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il se déroulera sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, où se poursuivra le duel pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

La diffusion en clair se fera avec aux commentaires Laurent Dupin et Renaud Derlot, mais les habitués de Canal+ pourront également suivre l'épreuve américaine en direct sur l'un des canaux de la chaîne cryptée avec Julien Fébreau, accompagné d'un consultant. Les séances d'essais libres et de qualifications resteront en crypté.

C'est la troisième fois cette année qu'un Grand Prix de Formule 1 sera accessible en clair pour le public français, puisqu'un dispositif identique avait été mis en place pour la manche d'ouverture à Bahreïn au mois de mars, puis pour le Grand Prix de France en juin, ce dernier étant considéré comme un "événement sportif d'importance majeure en France", facilitant sa diffusion gratuite auprès du grand public.

Le groupe Canal+ avait fait de même avec le Grand Prix du Qatar MotoGP, également en ouverture de la saison, puis de la même manière avec le Grand Prix de France au Mans. Fin août, les droits TV du Championnat du monde de vitesse moto ont également été prolongés par le groupe avec la signature d'un contrat à très long terme, qui court désormais jusqu'au terme de la saison 2029.