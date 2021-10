Le tout nouveau Range Rover vient d'être présenté, et le constructeur met en ligne dans la foulée son configurateur afin que les clients puissent configurer leur future voiture et découvrir tous les équipements ainsi que toutes les options qui s'offrent à eux.

Land Rover propose son nouveau modèle avec un empattement standard ou long, avec cinq ou sept places. Les prix démarrent à 122 600 € (empattement standard) et montent à 136 000 € (empattement long, sept places). Une fois la carrosserie choisie, il est possible de sélectionner entre différentes versions : Range Rover, Autobiography et First Edition.

Concernant les motorisations, Land Rover propose d'équiper cette nouvelle génération avec les moteurs P350 Hybride MHEV ou P530. La première comprend un moteur diesel 6 cylindres de 350 ch, tandis que la seconde est un V8 4.4 litres de 530 ch.

De série, et en choisissant la finition Autobiography, le Range Rover bénéficie de jantes en 22", de phares à LED, de sièges en cuir massants, chauffants et ventilés. Plusieurs coloris sont proposés et facturés à 1212 €. Les plus aisés pourront même sélectionner la peinture à effet spécial à 11 890 €. Par la suite, Land Rover propose tout un tas d'équipements pour embellir son véhicule, à commencer par les jantes, les étriers de frein noirs, les vitres surteintées, etc.

Vous aurez également tout le loisir de personnaliser votre SUV dans l'habitacle. Le constructeur anglais va même jusqu'à proposer des sièges massants à pierres chaudes à 7361 €. Il est aussi possible d'ajouter un réfrigérateur dans la console centrale et des sièges extérieurs et occasionnels dans le coffre.

Bref, vous l'aurez compris, les possibilités de personnalisation sont nombreuses. Quant à notre Range Rover taille standard que vous découvrez en photos, sa configuration ne comprend pas toutes les options. Il nous est tout de même affiché à 166 030 €, soit "seulement" 19 430 € d'options.