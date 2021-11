L'actualité Citroën pour 2022 s'annonce intéressante, avec des modèles de styles et de segments différents pour élargir encore la gamme du Double Chevron, déjà enrichie en 2021 de deux nouveautés : la nouvelle génération de la Citroën C4 et la C5 X.

L'année 2022 commencera exactement à partir de là, c'est-à-dire à partir de l'arrivée effective sur le marché du nouveau vaisseau amiral, déjà en vente mais qui prendra enfin la route avec les premières livraisons aux clients.

Mais ce n'est pas tou ! 2022 devrait voir le renouvellement du cœur de la gamme, qui comprendra deux modèles plus compacts : le restylage du C5 Aircross et les débuts possibles d'un nouveau SUV dérivé de la C4. Une avant-première de la C3 de nouvelle génération n'est pas exclue, même si elle n'arrivera pas avant 2023. Voici donc ce que Citroën pourrait nous montrer dans les mois à venir :

Citroën C3

La Citroën C3 de quatrième génération fera ses débuts en 2023, comme nous l'avons déjà mentionné, mais la nouvelle citadine française devrait se présenter un peu plus tôt, peut-être sous la forme d'un concept-car.

D'une certaine manière, elle l'a peut-être déjà fait l'été dernier, lorsque la nouvelle C3 a été dévoilée pour les marchés indien et sud-américain (photo ci-dessous), qui, cependant, ressemble beaucoup plus à un petit SUV, et qui a des dimensions plus généreuses que l'actuel C3 Aircross. Elle peut toutefois suggérer quelques pistes de conception.

Citroën C3 (Indie et Amérique du Sud)

La position légèrement surélevée de l'actuelle génération devrait perdurer pour se distinguer de ses cousines Peugeot 208 et Opel Corsa. La Citroën C3 est le seul modèle du segment B de l'ex-PSA (avec le C3 Aircross récemment restylé) qui n'a pas encore été mis à niveau vers la plateforme CMP, qui permettra de proposer une variante 100 % électrique.

Nom Citroën C3 Carrosserie Berline citadine Motorisations Essence, électricité Date d'arrivée 2023, présentation possible dès 2022 Prix -

Citroën C4 Aircross

Le plan pour la famille compacte Citroën C4 prévoit trois modèles distincts : la berline/crossover que l'entreprise a présentée en 2021, également en version électrique, sera rejointe par une 4 portes un peu plus classique pour les marchés où les modèles tricoprs sont encore demandés, comme la Chine et certains pays d'Europe de l'Est, où elle remplacera la C-Elysée, et un SUV à part entière.

Citroen C4

Ce dernier viendra compléter la famille Aircross en reprenant le nom C4 Aircross utilisé il y a quelques années pour un modèle dérivé du Mitsubishi ASX.

Nom Citroën C4 Aircross Carrosserie SUV Motorisations Essence, électrique, diesel (non confirmé) Date d'arrivée Seconde moitié de 2022 Prix -

Citroën C5 Aircross restylage

Le Citroën C5 Aircross fait office de modèle phare de la marque française depuis un certain temps, complété en 2020 par le modèle hybride rechargeable qui représente à ce jour la seule forme d'électrification du SUV français.

Citroen C5 Aircross

Un C5 Aircross 100% électrique ne sera pas disponible avant la prochaine génération, il faudra donc attendre quelques années. En attendant, le SUV de Citroën subira un restylage classique de milieu de carrière en 2022, pour lequel nous attendons un rafraîchissement du design avec des phares et une calandre de style C4 et C5 X, des mises à jour des technologies embarquées et des prix légèrement revus, mais pas de véritable révolution. Même le moteur diesel, que le vaisseau amiral C5 X ne propose pas, devrait rester en place ici pour le moment.

Nom Citroën C5 Aircross Carrosserie SUV Motorisations Essence, diesel, hybride rechargeable Date d'arrivée Printemps 2022 Prix Autour de 28.500 euros (non confirmé)

Citroën C5 X

La Citroën C5 X poursuit la tradition des modèles de taille moyenne de Citroën avec un mélange de berline, de break et de crossover, et une gamme qui se passe de diesel, offrant soit des moteurs PureTech de 130 ou 180 ch uniquement à essence avec la transmission automatique EAT8, soit la version hybride rechargeable de 225 ch à deux roues motrices.

Citroen C5 X hybride rechargeable