Ce n'est un secret pour personne, les voitures coûtent de plus en plus cher. Quand la problématique du prix est évoquée avec les constructeurs, ces derniers se rangent derrière des arguments, souvent recevables, parfois un peu moins, et notamment derrière tout le processus industriel qui se cache derrière une voiture.

Imaginez donc, construire des millions de voitures tout en fabriquant des millions de pièces, en créant fréquemment de nouveaux modèles, en développant de nouvelles technologies, le tout en employant des centaines de milliers de personnes, et en payant occasionnellement de lourdes amendes pour avoir contourné certaines normes environnementales.

Pendant le temps qu'il vous a fallu pour lire ce qui précède, les dix groupes automobiles les plus rentables du monde ont gagné plus d'argent que la grande majorité des Français en gagnent en l'espace d'un an.

C'est en tout cas ce qui ressort d'une nouvelle étude menée par l'entreprise Uswitch, un service de comparaison de prix basé au Royaume-Uni, qui a rassemblé des données sur les revenus annuels des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Ces informations ne sont pas vraiment secrètes : presque toutes les entreprises annoncent leurs résultats et leurs revenus générés au moins une fois par trimestre, voire même tous les mois pour certains.

Uswitch est allé jusqu'à décomposer les revenus annuels des entreprises par heure, par minute, et même par seconde. Mais de combien parlons-nous exactement ? Pour vous donner un petit ordre d'idée, voici un tableau récapitulatif de ce que "gagnent" les dix groupes automobiles mondiaux qui génèrent le plus de revenus.

Entreprises Revenus annuels Revenus par heure Revenus par minute Revenus par seconde Toyota 275 milliards de dollars 31,4 millions de dollars 523 889 $ 8731 $ Volkswagen 255 milliards de dollars 29,1 millions de dollars 484 399 $ 8073 $ Daimler 176 milliards de dollars 20,1 millions de dollars 355 363 $ 5589 $ Honda 137 milliards de dollars 15,7 millions de dollars 261 349 $ 4356 $ Mitsubishi 136 milliards de dollars 15,5 millions de dollars 258 702 $ 4312 $ Ford 127 milliards de dollars 14,5 millions de dollars 241 903 $ 4032 $ General Motors 122 milliards de dollars 14,0 millions de dollars 233 038 $ 3884 $ BMW 113 milliards de dollars 12,9 millions de dollars 215 137 $ 3586 $ Stellantis 99 milliards de dollars 11,3 millions de dollars 188 375 $ 3140 $ Nissan 91 milliards de dollars 10,4 millions de dollars 172 919 $ 2882 $

Avec 8731 dollars par seconde, Toyota est en tête de ce classement, mais Volkswagen suit de près avec 8073 dollars. Les deux groupes ont une avance considérable sur Daimler, qui occupe la troisième place. Même Nissan, qui est tout en bas de ce classement, affiche des chiffres impressionnants avec près de 3000 dollars générés par seconde.

Bien évidemment, il s'agit des revenus générés par les grands groupes, mais aucunement leurs chiffres d'affaires sur l'année, par heure, par minute ou par seconde. À titre d'exemple, Toyota a dépensé plus d'un milliard de dollars uniquement pour la publicité, et ce, uniquement pour les États-Unis. Il en va de même pour d'autres dépenses et pour l'ensemble des constructeurs présents dans ce Top 10. Cette étude permet simplement de mettre une certaine perspective sur les sommes d'argent générées par l'industrie automobile.