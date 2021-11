Carlex Design n'est pas étranger au tuning d'une grande variété de véhicules. La société polonaise de tuning a appliqué sa magie à toute sorte de modèles. Cette fois-ci, c'est la Jaguar XJ-C qui a été choisie pour un restomod comme on les aime.

La XJ-C est l'un des modèles les moins courants. En l'espace de trois ans, 10 426 unités sont sorties de la chaîne de montage de Coventry. Mais cela n'empêche pas Carlex de tenter de moderniser ce coupé relativement rare. Le truc avec les restomods, c'est qu'un petit détail peut faire ou défaire toute la voiture. Alors qu'est-ce que Carlex a fait à la Jag' deux portes ?

Galerie: Jaguar XJ-C Restomod By Carlex Design

10 Photos

À l'avant, Carlex a adouci les bords et atténué le chrome. Les pare-chocs sont beaucoup plus minces que le modèle original et la calandre est dotée de lamelles au lieu du design classique. Si la forme des phares est toujours la même, l'entreprise de tuning les a modernisés en les dotant d'un système d'éclairage moderne, vraisemblablement des LED.

Sur le côté, la Carlex XJ-C reçoit un ensemble d'élargisseurs d'ailes et une bande chromée juste au-dessus des passages de roues. Bien sûr, les ailes élargies sont destinées à accueillir une combinaison de roues et de pneus plus grands. En raison de sa position plus basse et plus large, on peut supposer qu'elle bénéficie d'une suspension unique. Quant à l'arrière, il est équipé de pare-chocs minces de couleur assortie, de feux arrière teintés et d'une garniture chromée sur le coffre.

À l'intérieur, la Carlex XJ-C reçoit un habitacle redessiné. La plupart des éléments classiques sont présents, mais modernisés à certains endroits. L'instrumentation semble être numérique, tout comme le système de climatisation. Le cuir est a été "vieilli à la main", ce qui lui donne un air rétro. De plus, les panneaux de porte et la console centrale ont été redessinés par le tuner. D'autres modifications ont été apportées à l'intérieur, notamment aux sièges, au compartiment à bagages et à l'arceau arrière.

Sous le capot, on ne retrouve pas le six cylindres en ligne ou le V12 du modèle original. À la place, elle utilise un moteur V8. Carlex n'a pas précisé s'il s'agissait d'un moteur atmosphérique ou turbocompressé, mais a indiqué sa puissance en chevaux. Selon l'entreprise, le moteur de la XJ-C restomod développe 400 chevaux (298 kilowatts). Bien qu'il ne puisse pas chasser les supercars, c'est toujours plus que la puissance du V12 de la XJ-C originale, qui était de 258 chevaux (192 kilowatts).