Plus âgés, mais pas nécessairement plus sages, les "gars" sont de retour ! Et notre trio préféré s'intéresse de près... à l'automobile française ! Dans cet épisode baptisé "Carnage à Trois", Clarkson, May et Hammond partent à la découverte de certaines autos tricolores, parfois connues pour être parmi les plus bizarres de l'industrie.

Avec des relents de Top Gear, la bande-annonce commence par une Citroën C3 Pluriel "volante" et comprend beaucoup de destruction et de désordre, allant du largage d'une 2CV à la maltraitance d'un pauvre Renault Scénic.

Qu'il s'agisse de jeter une Citroën Berlingo du haut d'une falaise ou de faire la course avec des "bombinettes", Renault Mégane RS, Peugeot 306 16S et autres Clio RS, "Carnage à Trois" semble se concentrer davantage sur les voitures que n'importe quel autre spécial de The Grand Tour. Pour ceux qui se demandent quel genre d'engin apparaît à 0:28, la voiture bizarre dotée d'une grande hélice est l'obscure Leyat Hélica, alias "l'avion sans ailes".

La bande-annonce nous donne nous donne également à voir une belle Citroën SM, qui est sans conteste l'une des voitures les plus intéressantes jamais fabriquées par la marque au double chevron. Pour une raison encore inconnue, il semblerait que Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond fassent exploser une BMW Série 5 Touring de la génération E61. Ce n'est évidemment pas une voiture française, alors on a hâte de savoir le pourquoi du comment.

Il semblerait en revanche que l'épisode ait été tourné en Angleterre et non en France, sans doute pour des questions d'épidémie.

"The Grand Tour Presents : Carnage À Trois" sera disponible sur Amazon Prime le 17 décembre.