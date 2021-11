La Bugatti La Voiture Noire a été révélée en 2019 au salon de Genève. Produite en un seul exemplaire pour un très riche client, La Voiture Noire lui a récemment été livrée dans le plus grand des secrets, ce dernier n'a pas souhaité que son identité soit révélée. Il n'a pas non plus profité de son bolide de 1500 ch sur route ouverte : La Voiture Noire a tout bonnement "disparu" des radars.

Pour ceux qui le souhaitent, le prototype exposé au salon helvétique est désormais visible à Londres. Dans une vidéo publiée par TheTFJJ, on y voit La Voiture Noire descendre d'un camion afin d'être stationnée et exposée aux yeux des passants à travers une structure vitrée. Si vous vous posez la question, nous sommes certains que cette Bugatti est bien le concept, mais si vous avez un doute, ouvrez bien grand vos oreilles lorsqu'elle est déchargée du camion (elle ne fait aucun bruit), et prêtez attention aux étriers de frein solidaires aux roues.

Bugatti a publié il y a quelques heures sur son compte Instagram les photos de La Voiture Noire en évoquant "La Bouteille Noire". En fait, ce prototype sert à faire la promotion de Champagne Carbon et de sa bouteille en fibre de carbone de 15 litres "produite en 150 heures et impliquant 37 étapes différentes". Cette bouteille de champagne est nichée dans "un boitier sculptural composé de 314 feuilles de fibre de carbone pré-imprégné, exactement comme les matériaux utilisés dans les voitures hyper sportives de Bugatti".

Pour rappel, la Bugatti La Voiture Noire était la voiture de série la plus chère au monde. Elle a été vendue par le constructeur à 11 millions d'euros, hors taxes ! Depuis, elle a été battue par un autre modèle, la Rolls-Royce Boat Tail et son prix exorbitant supérieur à 20 millions d'euros.