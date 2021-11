Les voitures atteignant un million de kilomètres ne sont plus les licornes qu'elles étaient autrefois. Une ingénierie améliorée, un entretien méticuleux, une offre importante de pièces de rechange et l'obstination de certains propriétaires ont permis à de nombreuses marques et modèles de franchir le seuil des sept chiffres.

On ne dit pas que c'est devenu facile, mais cet homme du Missouri, Jim O'Shea, était bien déterminé à atteindre cet objectif, ce qu'il a fait récemment dans sa Volvo 740 GLE de 1991, selon KNWA Fox 24.

Lorsqu'il s'est rendu chez le concessionnaire West County Volvo il y a 30 ans pour acheter la 740, un propriétaire d'un modèle de 1961 ayant parcouru un million de kilomètres était présent. M. O'Shea ne se souvient pas du modèle exact, mais il n'a pas oublié avoir vu le propriétaire quitter les lieux dans un nouveau modèle. Cela a donné une idée à O'Shea : "S'il peut le faire, je peux le faire", a-t-il déclaré à KNWA. Et il l'a fait. Même si la voiture a bien quelques cicatrices, témoins du temps qui passe.

La Volvo en est à son deuxième moteur et à sa deuxième transmission, et il y a un peu de rouille ici et là. Elle n'a pas eu d'accident, même s'il admet qu'elle a été heurtée dans la rue à trois reprises - une fois par décennie, en moyenne, ce qui n'est pas si mal. M. O'Shea attribue la longévité de la Volvo à la facilité avec laquelle elle a été réparée. Il l'a qualifiée de "rêve de mécanicien", ajoutant que le commun des mortels peut facilement remplacer les ampoules et autres pièces. La clé, c'est la simplicité.