Dévoilé en juin dernier dans sa version "mondiale", le Kia Sportage européen fut présenté en septembre dernier avec quelques légères modifications pour s'adapter au Vieux Continent. Malgré la pénurie de semi-conducteurs qui sévit actuellement, contrairement à beaucoup d'autres voitures, le Kia Sportage ne tardera pas à arriver dans nos concessions, puisqu'il sera disponible dès janvier 2022.

Le Kia Sportage partage la même plateforme N3 que le nouveau Hyundai Tucson. Il s'inscrit dans le segment C des SUV, un segment particulièrement concurrentiel avec la présence notamment du Peugeot 3008, du futur Renault Kadjar ou encore du Volkswagen Tiguan. Le Kia Sportage européen est plus court par rapport à celui proposé sur d'autres marchés. Néanmoins, il grandit par rapport au précédent opus avec trois centimètres de plus pour culminer à 4,52 mètres, tout en gagnant un centimètre en largeur (1,87 mètre), en hauteur (1,65 mètre) et en empattement (2,68 mètres).

Les tarifs

Le Sportage reprend l'offre de motorisations du Hyundai Tucson, des moteurs tous électrifiés, mais de manière différente. Uniquement disponible en traction, avec une boîte manuelle ou à double embrayage DCT, le quatre cylindres 1,6 litre essence T-GDi de 150 chevaux reçoit une micro-hybridation. Cette technologie se retrouve aussi sur le quatre cylindres diesel 1,6 litre CRDi de 136 chevaux, uniquement couplé à une boîte DCT, en traction ou transmission intégrale.

Le Sportage a aussi le droit à deux versions hybrides, avec un 1,6 litre essence de 180 chevaux et un moteur électrique de 60 chevaux qui transmet une puissance cumulée de 230 chevaux sur ses seules roues avant. Sa batterie de 1,49 kWh lui permet d'évoluer seulement quelques petits kilomètres en tout électrique. La seconde version, disponible en transmission intégrale, est une hybride rechargeable qui reprend le 1,6 litre essence, mais cumule 265 chevaux. Son moteur électrique de 91 chevaux peut propulser le Sportage pendant 56 kilomètres en tout électrique grâce à une batterie de 13,8 kWh.

Motion Active Design GT-line Premium Essence 1.6 T-GDi 150 ch MHEV BVM6 29 990 € 33 190 € 35 790 € - 1.6 T-GDi 150 ch MHEV DCT7 - - 37 490 € 41 690 € Diesel 1.6 CRDi 136 ch MHEV DCT7 33 790 € 36 990 € 39 590 € 43 790 € 1.6 CRDi 136 ch MHEV DCT7 4x4 - 38 990 € 41 590 € 45 790 € Hybride 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 - 37 490 € 40 690 € 44 990 € 1.6 T-GDi 230 ch BVA6 4x4 - 39 490 € 42 690 € 46 990 € Hybride rechargeable 1.6 T-GDi 265 BVA6 4x4 - 43 290 € 46 490 € 50 790 €

Les finitions et les principaux équipements de série

La gamme du Sportage se compose de quatre finitions. Comme d'habitude chez Kia, il n'y a pas beaucoup d'options, les finitions de base étant d'ores et déjà bien équipées. Même en entrée de gamme, le Sportage fait le plein de technologies, avec quelques aides à la conduite, la caméra de recul ou encore un écran tactile de huit pouces compatible avec Apple Carplay et Android Auto.

Motion

Jantes de 17 pouces

Aide au maintien dans la file

Banquette 40/20/40

Freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes

Caméra de recul

Climatisation manuelle

Écran tactile de 8 pouces avec compatibilité sans fil Apple Carplay et Android Auto

Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

Active (en plus de Motion)

Capteur de pluie

Climatisation automatique tri-zone

Navigation avec écran tactile de 12,3 pouces

Feux arrière à LED

Antibrouillards LED

Sur hybride et hybride rechargeable

Assistance à la conduite sur autoroute

Régulateur adaptatif couplé à la navigation

Freinage d'urgence avec fonction croisement

Jantes de 19 pouces (hybride rechargeable uniquement)

Design (en plus de Active)

Instrumentation numérique 12,3 pouces

Jantes de 18 pouces (essence, diesel et hybride uniquement)

Accès et démarrage sans clé

Phares avant full LED Matrix

Sièges avant électriques

Sièges avant et arrière chauffants

Vitres et lunette arrière surteintées

Volant chauffant

Chargeur à induction pour smartphone.

GT Line Premium (en plus de Design)

Toit ouvrant panoramique

Système audio Harman Kardon

Surveillance des angles morts

Sièges avant ventilés, vision 360°

Jantes de 19 pouces

Hayon électrique à ouverture mains libres

Avertissement de sortie du véhicule.

Sur les motorisations thermiques essence et diesel

Aide à la conduite sur autoroute

Freinage d'urgence avec fonction croisement.

Sur hybride et hybride rechargeable