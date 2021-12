Motoneiges, quads VTT... Le constructeur américain Polaris produit beaucoup de ces véhicules, mais aussi l'un des tricycles les plus excentriques au monde. Il s'agit du Polaris Slingshot, une sorte de chaînon manquant entre l'univers de la voiture et celui de la moto.

Le modèle en est maintenant à sa deuxième génération, avec un nouveau design et de nouveaux équipements, toujours dans l'optique d'améliorer les sensations de conduite et son côté pratique, car il s'agit bien là d'un modèle où deux occupants peuvent prendre place et qui est censé être plus confortable à l'usage qu'une moto.

Le strict nécessaire

L'aspect pratique, c'est sans doute aussi pour ça que les clients se tournent vers le Slingshot, même si, de la façon dont nous allons vous le présenter, ce n'est pas ce qui saute aux yeux au premier abord. Le modèle possède trois roues, pas de portes, pas d'espace de rangement et pas de toit. Pour ne rien arranger, le pare-brise est minuscule et un casque ne sera pas de trop à haute vitesse. En bref, pour se mettre au volant du Polaris, il faudra faire quelques compromis.

Ce nouveau modèle, qui arrivera l'année prochaine, bénéficie d'une face avant entièrement redessinée avec des phares à LED et un capot dotés de prises d'air plus grandes. En outre, les clients pourront maintenant installer une capote pour se protéger des intempéries. Le Slingshot, qui n'était pas réputé pour son freinage, hérite maintenant d'un système de freinage signé Brembo avec des disques 14 % plus grands que le modèle précédent.

Quatre versions sont disponibles : S, SL, SLR et R. Quelle que soit la version, on retrouve un habitacle étanche, deux sièges sport et un régulateur de vitesse. L'équipement peut être enrichi d'un système d'info-divertissement reposant sur un écran de sept pouces, d'une caméra de recul et d'une livrée personnalisable.

206 chevaux, est-ce bien suffisant ?

Alors que les S et SL sont animées par un bloc quatre cylindres 2,0 litres de 180 chevaux, les SLR et R ont le droit à un peu plus d'équidés avec 206 chevaux et 195 Nm sous le capot. Ces chiffres ne semblent pas si exceptionnels, mais il faut tenir compte du fait que toute la puissance est déversée sur l'unique roue arrière de 20 pouces et 305 millimètres de large. Avec seulement 800 kilos sur la balance, les performances sont, vous vous en doutez, plutôt intéressantes.

Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,9 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 200 km/h. Les clients auront le choix entre une boîte manuelle à cinq rapports ou bien une transmission automatique.

Les prix débutent à 21 549 dollars (environ 19 000 euros) et vont jusqu'à 34 499 dollars (30 000 euros) pour les versions les plus puissantes et les mieux équipées. Et quels sont les rivaux d'un tel modèle ? Avec trois roues, il n'y en a tout simplement pas, même si les Ariel Atom et autres KTM X-Bow et leurs quatre roues sont un peu dans le même esprit.